〈財經週報-熱門族群〉AI伺服器帶旺 機殼廠下半年營運爆發

受惠AI伺服器需求續增，機殼廠下半年營運可望提升。（資料照）

記者歐宇祥／專題報導

由於AI伺服器需求持續增加，機殼廠下半年營運可望持續提升。上週機殼族群以晟銘電（3013）股價週漲幅20%最強，迎廣（6117）則週漲7%，龍頭廠勤誠（8210）股價高檔震盪，週漲幅近1%；反之以筆電產品為營運核心的金屬機殼大廠可成（2474）則因董事長洪水樹涉嫌內線交易，上週五股價重挫，週跌幅逾10%。

AI伺服器出貨量 年增約42%

根據資策會報告指出，AI算力需求從雲端服務商向GPU（繪圖處理器）運算提供商、各國政府科研機構等單位擴散，未來對AI伺服器的需求會逐漸攀升，今年AI仍是伺服器市場主要驅動力。而研究機構集邦（TrendForce）則指出，AI伺服器出貨維持季增，全年出貨量上修到167萬台、年增率約42%。

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勤誠、迎廣與晟銘電上半年營收表現亮麗，展望下半年，勤誠估將逐季向上、今年整體會優於去年，且客戶AI伺服器開案量明顯提升，輝達（NVIDIA）專案營收比重也持續增加，帶動今年業務向上；法人也稱，勤誠除2U外、也成為輝達4U伺服器機殼供應商，營運將明確提升。

晟銘電第二季營收26億元，季增79%、年增93%，成長態勢明確，該公司表示，上半年受惠ODM客戶拉貨增溫，目前訂單能見度看到第三季。法人也預估，下半年通用型伺服器需求回溫、GPU供給轉穩，高、低U數伺服器機殼出貨都將提升，帶動晟銘電今明年營運。

迎廣上半年累計營收年增48%，攀上10年來新高，該公司預估，下半年因伺服器需求持續提升、系統整合組裝業務臻至成熟，下半年伺服器領域將維持逐季成長，AI產品與水冷營收比重都將持續提升；AI PC目前持續出貨，並看好明年商機正式綻放，今、明年營運將持續向上。

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