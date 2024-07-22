〈財經週報-熱門族群〉新青安+台積電 營建股再創高

新青安政策及台積電南部建廠效應，帶動房市買氣。 （資料照）

記者陳永吉／專題報導

台股上週大跌逾千點，不過營建指數逆勢上漲逾3.8%，指數最高來到687.21點，創下歷史新高。主要是目前房市買氣仍熱，包括代銷業者、南部建商股價反應最為明確，因代銷業者業績直接反應預售市場熱度。至於南部建商則是成屋銷售，業績則反應南部成屋銷售市況。

兩大代銷公司股價大漲

上週兩大代銷公司愛山林（2540）、海悅（2348）股價分別大漲11%、30%，最高漲至234元及347元，創下兩家公司借殼上市以來的歷史新天價；而南部建商京城建設（2524）上週五股價一度攻上漲停86元、也創掛牌來新天價。不過開高後獲利賣壓出籠，收盤下跌3.8%、收在75.2元。

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其他南部建商包括永信建（5508）、欣巴巴（9906）上週股價同步大漲23%、22%，都是上週台股黯淡無光中的亮點。

法人分析，房市火熱主要有幾個原因，首先是去年推出的新青安政策，具有鎖碼效應，全台的成屋因此銷售一空，在建商庫存有限下，使得預售市場今年超乎預期搶手，這些都反應在代銷業者業績上，愛山林今年上半年營收49億元、年增41%；海悅上半年營收39億元、年增95%。

其次是台積電（2330）南部建廠效應，帶動南部房市買氣，高雄兩大建商永信建、京城建，上半年營收分別為60億元、21億元，年增高達134%及152%；永信建上週股價最高來到275元，也創掛牌來新高。

此外，由於台股今年表現在全球股市中名列前茅，投資人帳上資產水漲船高，部分在股市獲利了結的資金流向房市，推升房市熱度，部分地區推案還出現搶購潮。

不過法人提醒，房市已出現不理性的熱潮，如果股市回挫或政策再推出新的打炒房措施，恐會壓抑營建股走勢，只是短期來看指標型建商還有業績撐腰，短線大跌不易，但投資人要留意追高風險。

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