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私法人擁房最大戶 平均持有27間

2024/07/21 05:30

「平均地權條例」修正案上路後，因新法不溯及既往，上路前交易量大增，私法人逢低進場，今年針對私法人身分更進一步限縮，政策效果預期將逐漸顯現。（資料照，記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕內政部最新總歸戶數據顯示，去年底全國擁有四（間）房以上的非房產業法人屋主達九二四四家，較前年底增加二五五家，這群私法人在去年底擁房數達二十五．二萬宅，年增一．一三萬宅，平均持有二十七間房產；若以去年新增多屋族法人數量對比新增擁房數量，每增加一個多屋族法人，平均擁房數更超過四十四宅。

到去年底，一．四一萬個法人擁有四（間）房以上，合計擁房數量超過三十五．八二萬宅，其中從事房產業的法人占了四八七七個、非房產業法人有九二四四個，分別擁房數約十．六二萬宅、二十五．二萬宅。

平均地權條例修正案上路 私法人購屋受限

房市專家何世昌分析，以往房市景氣越好，私法人持有數越多，且交易次數更加頻繁，但自去年七月「平均地權條例」修正案上路，私法人購買住宅採取許可制後，因申請買房獲得許可不易，預期未來法人平均擁房數會緩步下降。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，私法人購置住宅已有嚴格限制，而統計顯示法人持有數量不少，恐得進一步了解是什麼種類的法人，政策調整才不至於出現誤判。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛認為，「平均地權條例」修正案上路後，因新法不溯及既往，上路前交易量大增，私法人逢低進場，短期內數據雖難符合主管機關期待，而今年針對私法人身分更進一步限縮，政策效果預期將逐漸顯現。

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