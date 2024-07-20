AI加持內外皆溫 中經院上修經濟成長

中經院昨發布最新經濟預測，今年經濟成長率較前次預測上修○．四三個百分點至三．八一％，成長模式呈現「內外皆溫」。（中央社）

上調0.43個百分點達3.81％

〔記者徐子苓／台北報導〕台灣受惠於人工智慧（AI）等發展應用，不但股市創歷史新高，財富效果帶動民間消費成長，同時因相關出口暢旺，更推升經濟成長。中經院昨發布最新經濟預測，今年經濟成長率較前次預測上修○．四三個百分點至三．八一％，成長模式呈現「內外皆溫」。

中經院指出，經濟成長中，內需與國外淨需求貢獻分別為二．四七、一．三四個百分點，其中民間消費貢獻一．四二個百分點，而國內投資將由上半年的負成長轉為正成長，對成長貢獻○．四四個百分點；因基期因素，今年各季經濟成長走勢逐季放緩。

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近日美國共和黨總統候選人川普點名台灣應付「防禦費」，中經院代理院長王健全批評「這是不正確的說法」；他指出，台灣半導體業一步一腳印努力來到現在的盛況，早期美國把毛利率較高的IC設計產業留在美國，台灣負責的晶圓代工毛利率不高，後來才逐漸發展走出自己的路，自然帶動市占率提升。

他建議，面對川普可能勝選，我國政府應增加廣宣與說客，利用我們的政策工具、例如台美廿一世紀貿易倡議，與美國搭上線、影響美國政策；而因美國總統大選是在年底，對今年的GDP影響較小。

近期台股連日大跌，是否出現反轉跡象？王健全表示，股市漲多本就會回檔，這幾天又有川普言論等利空因素影響，導致台股有所修正，如果台灣基本面跟上，加上外在環境資金依然充沛，股市仍然有上漲的機會。

通膨走勢部分，中經院指出，雖然國際農工原物料價格相對平穩，但新台幣價格走貶，導致以新台幣計價的進口價格走升，預估國內今年CPI年增率約二．一六％，略高於通膨警戒線，但已連續兩年增幅呈現走緩。

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