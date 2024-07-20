興農願協議價購 中科年底交地台積

國科會中科園區昨慶祝成立二十一週年，中科管理局長許茂新（右二）頒發優良廠商創新產品獎。（記者黃旭磊攝）

管理局︰台積明年動工計畫不變

〔記者黃旭磊／台中報導〕台積電二奈米以下最先進製程擴廠計畫備受矚目，中科管理局長許茂新表示，將積極配合半導體先進製程技術及前瞻產業布局，持續推動園區擴建二期計畫；由於興農高球場鄰近台積電台中園區二期擴廠用地，目前已有條件接受土地價購，中科預計年底前交地、台積電明年動工計畫不變。

國科會中科園區昨慶祝成立二十一週年，立法院副院長江啟臣、立委顏寬恒等多人到場，中科產學訓協會理事長楊德華、台積電十五Ａ廠區廠長林震賓及台灣美光廠長林明正等上百名業界人士與會。

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許茂新說，截至四月底，園區營業額較去年同期成長八．七一％，其中二林園區更成長近四倍，預計中科今年營業額可望再次突破兆元大關；而中科成立二十一年陸續核准二三七家廠商、投資金額累計達兩兆四千多億元、員工數已超過五萬四千人。

至於台積電先前傳出延後中科二期園區一．四奈米以下先進製程擴廠，中科副局長許政宗說，二期用地共有一一一名地主，目前土地價購同意書繳回占土地所有面積的九十三％（含最大地主興農高球場），持續與零星地主溝通中。

中科管理局強調，接獲台積電通知製程沒有改變，仍是二奈米以下最先進製程，持續配合規劃時程將二期園區開發延至年底交地。

許茂新指出，為促進園區產業多元發展，虎尾園區標準廠房於去年三月啟用招租，持續辦理二林園區標準廠房新建工程，預計明年八月完工，可滿足不同型態廠商需求。

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