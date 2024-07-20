太陽光電扮綠電主力 滿足半導體逾7成需求

中華民國太陽光電發電系統商業同業公會（PVGSA）成立十五年，在烏日舉辦會員大會。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕成立十五年的太陽光電發電系統商業同業公會（PVGSA）昨舉辦會員大會，理事長廖禎松強調，太陽光電已是台灣發展再生能源主力，去年半導體產業總用電量三八○億度電，綠電已可滿足七十．二九％的需求，未來在台積電及輝達（NVIDIA）擴大投資後，綠電需求將持續攀升。

包括EPC（統包）、維運、設備商、融資及投資商都認為，台灣發展再生能源以太陽光電占比最大，二○五○年要邁向淨零碳排，角色更吃重，而使用綠電是企業淨零減碳捷徑，未來加入太陽光電建置的企業可望大幅增加。

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廖禎松表示，去年全台半導體產業總用電量三八○億度電，占全國用電十六．三一％，再生能源發電量為二六八．七一億度電，若綠電全部產出的電力提供予半導體產業，可供給高達七十．二九％用電量，而台積電擴大在台資本支出、輝達於高雄設置AI運算中心後，預估產業用電將持續攀升。

但PVGSA主委許俊吉提醒，賴總統上任後提出淨零轉型五大策略，全面進行能源轉型以對應AI（人工智慧）、電動車產業發展及ESG永續發展趨勢，若全部綠電只供應半導體產業，將對中小企業及其他產業造成排擠，發生短缺情形，因此還是得加快綠電開發。

恐排擠中小企用電 綠電開發應加速

業者認為，立法院去年修正通過「再生能源發展條例」，未來新增建或改建建築物達一定規模，必須設置太陽光電發電設備；有環保團體提出六都用電占全台七成，在都市建物中普及光電是「用電責任」，預期未來加入太陽光電建置行列企業會大幅增加。

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