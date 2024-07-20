運價連2黑 4大航線全走跌

貨櫃運價指數本週續跌。（陽明提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕貨櫃運價指數上週終止連13漲後，本週續跌，最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI）下跌132.42點至3542.44點，跌幅從上週的1.57%，擴大到3.6%，四大主要航線全數走跌，其中以遠東到美西航線跌幅最高，達6.9%，而近洋線的遠東到東南亞跌幅也有5.57%。

市場人士指出，運價經過13週上揚後，因遠東到美西航線運價高漲，吸引多家航商增加美西定期航線，加上部分航商將亞洲區間小船轉經營美西線，在貨量平穩、供給增多下，美西線運價走低，而遠東到美東、歐洲線則相對穩定。

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根據最新出爐的運價，遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）為5000美元，週跌幅1%；遠東到地中海運價每TEU為5361美元，週跌幅1.16%；遠東到美西每FEU（40呎櫃）為7124美元，週跌幅6.92%；遠東到美東每FEU為9751美元，週跌幅1.31%。近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一週下跌42美元，為711美元，跌幅5.57%。

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