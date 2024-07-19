財經青紅燈》金融科技之鬆綁與嚴管

金管會主委彭金隆。（記者王孟倫攝）

■王孟倫

金管會主委彭金隆日前揭示金融科技發展的五大策略，既然是「發展」，當然主軸是以鬆綁或創新開放為主，相關業者與專家學者自然歡迎；但許多金融科技相關議題，民意代表或輿論卻希望更多的監理、控管，包括：P2P（個人信貸）、虛擬資產、甚至到租賃融資或第三方支付等，都有主張立專法嚴管的訴求。如何取得鬆綁與監管之間的平衡，仍是彭主委的一大挑戰。

前任金管會主委黃天牧卸任之前，曾經說過他最遺憾兩個還沒完成的政策，分別是「虛擬資產」立專法及「BNPL」（先買後付）尚未達成共識，這兩項都跟金融科技有關，也都造成不同程度的「××之亂」，引起社會大眾不滿。

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另由於近來不少違法集團利用第三方支付進行詐騙，有專家、學者就建議，是否要提高監理納管；而P2P可以說是爭議金融科技的老議題，仍有民意代表疾呼要立專法，光靠公會自律是不足夠的。

過去許多人批評主管機關太過保守，要求鬆綁、要開放，讓業者走出去，然而，民意代表基於保障民眾權益優先，當然會站在另一面，希望有更好的管理，比如堵詐、防詐，而不是一味的開放。

為了要平衡兩端，這些是否要開放或要納管的爭議金融科技議題，都是朝先自律、先成立公會，先「部分納管」洗錢防制的部分，而非比照電子支付，列為特許產業、接受高度監理。

當然，只有提供「自律」或「洗錢防制」的登記納管，可能還無法滿足外界期待，他國的金融科技發展，往往又很難可以讓我們直接複製，因此更廣泛及多元研議，循序漸進、統合不同意見，或許更適合台灣。

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