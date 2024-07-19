拓展郵輪市場 雄獅Q3營收拚年增50%

雄獅引進挪威郵輪「奮進號」，自6月5日首航台灣後，截至目前為止銷售率逾80%。（高雄港務分公司提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雄獅（2731）引進挪威郵輪「奮進號Norwegian Spirit」，雄獅發言人賴一青表示，奮進號自6月5日首航台灣後，截至目前為止銷售率逾80%；此外，在航空公司陸續增加北美航線下，雄獅第四季將主打北美市場，對下半年營運非常樂觀。

獨包奮進號 銷售率逾8成

法人表示，由於奮進號每月可貢獻營收約2.5~3億元，雄獅第三季整體營收年增率可望上看50%，加上第四季北美市場帶動，全年營收可望再創新高。

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雄獅獨包奮進號109日，總計推出32航次，銷售人次逾5.5萬，賴一青說，旅行社在疫後取得航空公司機位不易，因此雄獅積極增加郵輪旅遊的策略，以包機平均一架銷售200人次計算，奮進號相當於包機270架次，再加上疫後旅遊元件取得較難，無論自由行、團費都大漲，而郵輪費用漲幅不如團費，因此郵輪旅遊吸引不少消費者參與，奮進號平均銷售率逾80%，暑假熱門航次銷售率甚至達90%以上，此策略相當成功。

除奮進號外，賴一青指出，下半年將鎖定Fly Cruise（機+船）旅遊商品，像是獨家開賣甫於7月全新下水、排水量超過23萬噸的皇家加勒比郵輪「海洋烏托邦號」13日遊程，以及首度以亞洲為母港、迪士尼遊輪旗下最新「迪士尼探險號」，相關行程也將於第四季上架，加上台灣為母港的郵輪商品，預估今年郵輪產品銷售有望突破8萬人次，營業額可占整體營收約7%~8%。

賴一青也相當看好北美旅遊市場，目前有多家航空公司直飛西雅圖，在機位釋出增加下，第四季將主打美西旅遊團，疫情前的10~12天美西團費約6~7萬元，去年已上漲一倍到12~13萬元，今年7月12天的團費約20萬元，在團費、出團人數帶動下，對第四季營運也相當看好。

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