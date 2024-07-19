三大電信拜會數發部 林之晨盼建AI繁中資料庫

台灣大總經理林之晨。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕電信三雄董、總昨至數發部拜會部長黃彥男，台灣大總經理林之晨受訪表示，台灣發展AI（人工智慧）缺乏繁體中文的共同資料庫 （Common Data Set），他在會中建議數發部能跨部會合作建置資料庫，協助繁中AI進展、推動數位產業重返成長，也為主權AI打下基礎。

電信三雄昨拜會過程觸及打詐、頻率使用費、AI等議題，與會人員包括中華電信董事長郭水義、總經理林昭陽，台灣大董事長蔡明忠、總經理林之晨，遠傳董事長徐旭東、總經理井琪等人。

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林之晨會後受訪表示，數位產業發展現在已進入「換檔期」，近年幾個重要的數位產業包含電子商務、數位廣告、數位訂閱等，年成長都降到十％左右，甚至電商最近這幾季都是個位數的年成長，盼數位發展部能重新啟動數位產業的發展。

林之晨認為，AI是其中的關鍵，但台灣AI產業發展缺乏繁體中文共同資料庫，雖然ChatGPT、Gemini等AI模型都能講中文，但語料不是來自台灣，中文都怪怪的。期盼數發部和其他部會合作，建置繁體中文的共同資料庫，提供給國內外AI業者使用，這樣繁體中文的AI進展才會大幅躍進，整個數位產業成長才能重新啟動。

近期「主權AI」備受關注，林之晨直言，如果沒有高品質的繁中共同資料庫，其實訓練不出主權AI，台灣要集合公私的力量去建置。他提到，黃彥男認為這是重要的議題，也希望能和電信業者展開合作。

超額頻譜挨罰 蔡明忠：絕對遵法

此外，台灣大哥大併台灣之星後，未繳回超額頻譜，被NCC（國家通訊傳播委員會）開罰三百萬元。蔡明忠表示，「該罰就應該罰，不該罰就不該罰，我們是法治國家，一切依法，我們絕對遵法；法律有的權益，我們也會主張」。

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