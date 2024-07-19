賴見台商：積極與各國簽訂投資保障協定

總統賴清德（右）18日在總統府接見世界台灣商會聯合總會第30屆回國訪問暨投資考察團，逐一握手歡迎。（中央社）

〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統昨接見「世界台灣商會聯合總會第三十屆回國訪問暨投資考察團」，感謝台商做台灣與世界的橋梁，讓世界看見台灣。並表示，政府會持續改善國內投資環境，並積極與各國簽訂投資保障協定，希望結合台商力量，讓台灣產業更進步、經濟升級、社會更繁榮發展。

勉台商結合力量 讓台灣更進步繁榮

賴清德致詞時指出，他在行政院長任內推動包括歡迎台商回台投資、中小企業加速投資、根留台灣企業加速投資等「投資台灣三大方案」，已有超過一五○○家廠商審核通過，總投資金額超過二．三兆元，展現台商建設國家的實力。近日，行政院長卓榮泰也宣布將推動「大投資台灣」計畫，希望結合台商力量，讓台灣更進步繁榮。

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賴總統指出，他在五二○就職演說中提及台灣產業未來發展的三大方向。第一，「前瞻未來、智慧永續」。經過幾十年來大家的努力，台灣科技產業已打下相當基礎，我們要持續投資、運用科技，讓科技創新帶領台灣經濟發展，讓人民生活更好。妥善因應新時代來臨，讓台灣在因應氣候變遷、數位轉型的過程，成為智慧永續的國家。

第二，「競逐太空、探索海洋」。我們要在良好的產業基礎及工業條件下，發展太空相關的資通訊、中低軌道衛星及國防等產業。另外，台灣是海洋國家，要善用海洋資源，豐富國人生活，更要投資、研究、保護海洋，讓台灣產業有新的發展面向。

政府會出面解決面臨的各項問題

第三是「立足台灣、布局全球、行銷全世界」。政府會持續檢討台灣投資環境，解決投資所面臨的各項問題，也積極與世界各國簽訂投資保障協定，讓台灣企業布局全球，得到保障。包括持續推進「台美二十一世紀貿易倡議」及申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），讓台灣產品行銷全世界。

賴總統期盼，在新時代的未來，台灣產業更進步、經濟升級、社會更繁榮發展。要達成這些目標，除了靠國人共同努力外，也需要仰賴台商的鼎力相助，提供專業經驗、技術及相關資訊。

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