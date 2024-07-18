宏福案纏訟23年 陳政忠判刑定讞

台北市議員陳政忠。（資料照）

〔記者張文川、詹湘淇／台北報導〕纏訟廿三年的宏福案，宏福建設負責人、台北市議員陳政忠被控炒股等犯行，歷經多次更審，高等法院更四審前年九月依證交法操縱股價罪將陳判刑四年、依虛偽記載公開說明書罪判刑二年；最高法院昨駁回上訴定讞，將由高院另訂應執行刑。

法院昨已同步通知檢方啟動防逃機制。台北市議會則表示，等收到行政院發布公文後，就會依《地方制度法》解除陳政忠的議員職務；但因陳政忠的犯行與選舉無關，不符合《選罷法》遞補規定，因此該席議員不用辦理遞補作業。

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判決指出，陳政忠自一九九四年起，將三億多元的私人土地以十億多元賣給宏福建設，並且挪用數十億元增資款，利用職員提供的人頭帳戶炒作宏福建設股票，獲利逾六十億元。

台北地檢署依背信、詐欺、業務侵占、證券交易法等罪起訴，一審台北地院判陳廿年徒刑，二審改依操縱股票、虛偽記載公開說明書罪判九年，之後最高法院四度發回更審。更一審僅依操縱股票罪判陳五年徒刑；更二審則以操縱股票、虛偽記載公開說明書罪，判刑五年。

業務侵占、違反商業會計法等罪於歷審已陸續無罪確定；更三審後的審理範圍僅剩證交法操縱股價、虛偽記載公開說明書兩部分，改判陳無罪。

更四審前年九月判決認定，依據多位被告供述、前宏福證券董事長潘禮門等人的證詞，以及帳冊、契約、相關帳戶交易、資金查核資料等證據，認定陳政忠觸犯操縱股價等二罪，犯行明確，依速審法減刑規定，二罪各量處四年、二年徒刑。最高法院昨天駁回陳的上訴，全案定讞。

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