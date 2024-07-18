雙北、桃園、竹縣市、台南／房市買氣旺 5都會建照不增反減

（示意圖，資料照）

〔記者徐義平／台北報導〕房市買氣暢旺，但七大都會區卻有五都前五月住宅類建照核發數量出現年減。根據房仲業者統計，相較去年前五月，僅台中、高雄市住宅建照核發數量增加，年增幅各約二十六．五％、七十九．四％，但其餘五都卻衰退。房仲業者分析，有可能是部分都會區新建餘屋庫存多，有去化壓力；也可能是買氣太好，地價成本攀升，造成買地不易，加上營建缺工，新案資金回收期拉長，建商推案腳步放緩。

永慶房產集團統計，七大都會區今年前五月住宅類建照數量，台北市為四四七六戶、年減一．三％，新北市六八二四戶、年減四十五．八％，桃園市七三八三戶、年減十五．六％，新竹縣市二六三七戶、年減二十一．一％，台中市一萬七四七戶、年增二十六．五％，台南市三○三○戶、年減三十三．五％，以及高雄市八○○八戶、年增七十九．四％。

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去化餘屋、買地不易 建商放慢腳步推案

對新北市、新竹縣市建照走勢出現「倒V」現象，永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，二○二三年建商積極搶攻蛋白區，加上兩地需求強勁，推升了當年的建照量，而隨著新北市待售新成屋數量逐季攀升，到二○二三年第四季甚至攀上兩萬戶高峰，高居六都之首，顯示區域有大量餘屋待去化，加上囤房稅二．○上路，增加建商去庫存壓力；而新竹縣市因腹地較小，可開發區域有限，建照量核發高峰後出現遞減，算是合理現象。

也有房仲業者認為，因小建商資金回收期較長，加上地價一路墊高，又碰到平均地權條例修正案等打炒房議題影響，建商推案態度難免保守，才會出現房市銷售持續增溫、但建照核發降溫的反常現象。

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