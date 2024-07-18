卓揆：對新核能採開放態度

行政院長卓榮泰表示，不可能用核三廠填補用電，但若二○三○年後新核能沒有核安、核廢問題，政府絕對採取開放態度。（中央社）

氣候變遷委員會25日登場

〔記者鍾麗華／台北報導〕總統府成立國家氣候變遷對策委員會，行政院長卓榮泰（見圖，記者廖振輝攝）昨與媒體茶敘時透露，該委員會將在廿五日召開。對於媒體關注能源與供電議題，卓榮泰說，核能問題應分成傳統核能及新核能，傳統核能解決不了未來三年到五年的問題，不可能用核三廠填補用電，但若二○三○年後新核能沒有核安、核廢問題，政府絕對採取開放態度。

無法用核三填補用電

觀察2030年新核能技術

核三廠一號機廿七日將除役，卓揆說，即使通過各種法律變更、進行安全總體檢、設備汰換，甚至耐震度的重新評估跟檢查，在未來三年到五年，仍沒有辦法發電，唯一寄望的是其他電廠能如期完成，以及新的綠能多元發展，這是政府對能源的承諾，也是詳細計算後，唯一依靠的方式。

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卓揆指出，從供電量及用電需求來看，在二○三○年前，還有兩百萬瓩的餘裕，這是沒有問題的。

他強調，核能應分兩部分來看，關於新核能，政府採取開放態度，如果沒有核安、核廢料的問題，而且世界所有國家都能接受，未來新核能就有任何可能，可以開放討論，政府不會自外於這個核能技術。

他表示，新核能技術一直在進步，現在普遍認為二○三○年應會是一個關鍵點，此時點前後應會有一個關鍵性技術，至於台灣是否能夠適度引進，則要經過努力，但在二○三○年前，傳統核能沒有辦法解決問題。

卓榮泰表示，政府除透過建設新電廠「創能」、深度「節能」，以及運用科技「儲能」，也會積極尋找「新能」，除了風力光電之外，大家對氫能、地熱也都很有興趣，能否具體發展將是重要工作；而台電編列十年五六○○多億元維護電網韌性，期程過長，他已要求壓縮時間，儘早降低跳電頻率。

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