書劍集》被忽視的挑戰

根據主計總處統計，2022、2023年的製造業勞動生產力指數均下降，相較於2021年，分別減少1.85％、13.41％。（彭博）

◎歐陽書劍

雖然經歷肺炎疫情、俄烏戰爭、通膨壓力，近幾年的台灣經濟卻更為亮眼，在半導體大廠帶動下，股市、房市大漲，投資人欣喜，一般人對未來的展望亦偏向樂觀；不過，大家對AI雖然琅琅上口，台灣的生產力卻又突然大降，值得行政院將召開的經濟發展委員會，分一部分心力檢視。

根據主計總處統計，二○二二、二三年的製造業勞動生產力指數均下降，相較於二○二一年，分別減少一．八五％、十三．四一％。製造業中產值占比最高的電子零組件業，曾是過去拉升勞動生產力的主要產業，截至二○二一年之前的十一年成長了一倍；不過，最近二年亦均下滑，且合計共約減少了十六％。

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生產力通常是衡量一定產出的投入量，或是一定投入量所能創造的產出，數值愈高愈好。根據勞動部的定義，勞動生產力是衡量每單位勞動投入所獲得的產出，通常以「總產出／總勞動投入」表示，有產值或產出計算二種方式，若以產量計算者為「產量勞動生產力」，其中總產出以「生產指數」衡量，總勞動投入是以「受僱者工時指數」衡量。

理論上，隨著科技進步、知識普及，生產力應能成長，但勞動生產力實際上未隨時間而提高的情形，並非特例。經濟合作暨發展組織（OECD）統計的資料顯示，法、德、日及義大利等國從一九七○年代起，勞動生產力的成長就有減慢趨勢，而美、英及加拿大等國的生產力成長速度，也在二○○○年起走緩，不過我國過去製造業的勞動生產力雖時有停滯，卻幾無如近期大幅下降情形。

實質薪資不能大幅成長，一向是社會關切議題；生產力增加，更有提高薪資的本錢。中央銀行曾做過統計，「自一九九八年至二○二二年，製造業勞動生產力穩定成長，而服務業成長則幾呈停滯，以致兩業別累積成長率差距隨時間拉長而逐漸擴大；製造業勞動生產力的累積成長率為一四九．一％，遠高於服務業的三十三．一％」，而一向為低薪代表的住宿餐飲業甚至為負值。

我國勞動生產力成長率起伏甚大，但也大約在一九九○年代中期以後，與先進國家一樣，不再有較高成長，在金融海嘯後，停滯現象尤為明顯，並未因產業升級的長期呼聲而有反轉向上情形，二○二一年雖有大成長，隔年就又現疲態。

行政院將要召開經濟發展委員會議，聘請各領域專家學者擔任顧問，全方位發展經濟，希望透過產業、科技、金融創新及投資人才，驅動下一波成長，同時發展半導體、人工智慧、軍工、安控及通訊等「五大信賴產業」。這樣的方向，理論上對生產力的提高應亦有助力，不過，過去的經驗並不令人安心。除了近期的內外挑戰外，有關如何提高生產力，值得用心思考、提出對策，與設想中的目標連結並行。

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