盤勢分析》台指期今結算 留意指數波動

台積電急拉！股價衝高1070元，市值重返逾27兆元，也助台股重振精神，但最終不敵賣壓，台股失守24000點大關。 （記者洪友芳攝）

記者卓怡君

三大法人進出金額及資券餘額（7/16）

美國聯準會主席鮑爾再次放鴿，令9月降息的預期再增溫，美股四大指數前天同步上漲，台股昨追價力道卻明顯不足，僅盤中一度在台積電（2330）急拉下重回24000點大關，但賣壓隨即出籠，上下震盪逾312點，最後一盤靠著台積電拉高，加權指數終場上漲117.89點，24000點得而復失，收在23997.25點，成交量4799.42億元。

外資及中資買賣超張數排行（7/16）

三大法人昨賣超台股逾77億元，其中外資賣超56.2億元、投信買超77.2億元、自營商賣超98.8億元；台指期今日結算，昨外資台指期淨空單增加916口，累積外資期貨淨空單逾3.71萬口。

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外幣匯率行情表（7/16）

啟發投顧副總容逸燊分析，在台積電法說會前，指數可能呈現區間震盪，後續值得留意台指期結算過後，外資期貨淨空單籌碼是否轉倉至下個月。以目前來說，23500點之下成為台股中期支撐，外資何時會回補台股，主要看美元指數，如果美元指數跌破104重要頸線關卡，外資可能面臨新台幣走升、必須要回補台股的壓力。

7/17除權、除息股票

統一證券指出，加權指數均線仍維持多頭排列，但日KD指標自高點交叉向下，MACD指標紅色柱狀體逐漸減少，今日為台指期貨月結算日，必須留意外資在期貨市場的空單變化。

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