救市刺激無效 中國6月城市房價續跌

中國政府五月祭出救房市措施並未發揮作用，六月七十個大中城市房價持續下跌。圖為浙江杭州市一處正在興建中的住宅建案。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家統計局公布數據顯示，六月七十大中城市房價持續下跌，顯示儘管北京當局先前祭出救房市措施，房市跌勢仍未觸底，預計接下來還會增加更多刺激措施來拉抬房市。

中國六月七十大中城市新屋價格月跌○．六七％，較五月的跌幅○．七一％縮小○．○四個百分點，但與去年六月相比則仍下跌四．九％，且跌幅大於五月的四．三％；中古屋方面，六月價格下跌○．八五％，較五月的一％縮小○．一五個百分點，但年減幅則由六．八％擴大至七．九％。

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這些數據顯示，北京當局五月公布的救房市措施並未發揮作用，在房產開發商和屋主尋求降價出售情況下，房價有進一步下跌的壓力。中國五月公布的救房市措施，包括：調降頭期款比例、下調公積金貸款利率、取消房貸利率下限，以及收購未出售住宅做為保障性住房。

新屋中古屋庫存仍過剩 止跌無望

彭博行業研究分析師Kristy Hung和Monica Si發布報告指出：「擔憂接到掉下來的刀子，可能會阻撓房地產投資，新屋和中古屋的過剩庫存，更增加房價進一步下跌的壓力。」

中國國家統計局的數字顯示，上半年房地產開發商施工面積年減十二％，新屋銷售面積年減十九％，新屋銷售額年減二十五％。房市一蹶不振，不僅衝擊中國經濟，也衝擊中國民眾的財富，因為中國家庭財富很大一部分投入房地產。

穆迪分析公司經濟學家克魯斯（Harry M. Cruise）表示，北京當局最近的救房市措施是往正確方向踏出一步，但房市的問題實在太大，影響的範圍很廣，當這個部門受傷，整體經濟都會感受痛苦。

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