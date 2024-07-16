勞基法修法三讀 勞僱協商後 65歲勞工可延後退休

立法院院會昨三讀通過「勞基法第五十四條條文修正案」、「中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正案」。（記者田裕華攝）

雇主不利對待逾65歲勞工 可罰150萬

〔記者林哲遠、李靚慧／台北報導〕立法院院會昨三讀通過「勞基法第五十四條條文修正案」、「中高齡者及高齡者就業促進法部分條文修正案」，前者增列年滿六十五歲勞工若經勞僱雙方協商，得延後退休；後者則進一步確保中高齡者及高齡者就業權益。

現行勞基法規定，勞工非年滿六十五歲，雇主不得強制其退休；三讀條文則增訂，勞工年滿六十五歲者，得由勞僱雙方協商延後強制退休年齡。立委說明，修法增訂「強制退休」年齡之例外情況，鼓勵健康且有意願之資深勞工持續貢獻職場；勞動部提醒，雇主不得對逾六十五歲繼續工作的勞工有減薪等不利對待，否則將處最高一五○萬元罰鍰。

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確保中高齡者及高齡者就業權益

中高齡者及高齡者就業促進法則修訂，中央與地方主管機關至少每三年應訂定中高齡者及高齡者就業計畫，包含推動中高齡者職務再設計、職場友善、推動銀髮人才服務、推動中高齡者及高齡者之部分時間工作模式等。

三讀條文也明定，雇主對於所僱用之中高齡者及高齡者，得於其符合「勞基法」有關自請退休或強制退休規定的前兩年內，提供退休準備、調適或再就業之相關協助措施；雇主依規定辦理時，中央主管機關得予補助。此外，中央主管機關為配合國家產業發展需要，應會商中央目的事業主管機關，共同開發中高齡者及高齡者產業及就業機會。

民進黨立委王正旭在法案三讀後呼籲，勞動部須儘速研擬對策，有關退休金、勞保相關制度相應變革，包含舊制退休金基數是否要提高，新制退休金應配套處理、勞工健檢等問題。

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