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盤勢分析》台股欲止穩 觀察是否守住10日線

2024/07/16 05:30

台股加權指數昨終場下跌37.57點，收在23879.36點，成交量約4746億元。（資料照）

美國前總統川普上週末在賓州造勢遇襲，所幸美股盤後鎮靜，台股昨日早盤試圖反彈，一度重回24000點之上，但大型電子權值股無力，金融族群同步拉回，台積電（2330）上檔壓力沉重，加權指數由紅翻黑，資金轉向生技、營建、重電等傳產族群，加權指數終場下跌37.57點，收在23879.36點，成交量約4746億元。

三大法人昨日合計賣超199.2億元，其中外資賣超139.4億元、投信買超46.3億元、自營商賣超106.1億元；外資台指期淨空單減少4111口，累積外資台指期淨空單約3.6萬口。

國票證券指出，台股短線空方力道轉強，應避免積極追價，近兩日台股持穩於10日線之上，若指數迅速回補空方缺口，台股仍有望延續多方格局挑戰新高。

統一證券表示，以技術線型來看，本週觀察重心在於10日均線能否守住，隨著月線乖離收斂也有助於指數止穩，此外，川普遇襲後，預期川普勝選機率提高，可留意川普政策受惠的產業，包括金融、醫療、石油、鋼鐵等。（記者卓怡君）

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