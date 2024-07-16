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研調機構Omdia最新估算 AI手機 未來四年年均複合成長率38%

2024/07/16 05:30

蘋果將於今年秋季發表會推出iPhone 16系列新機，將成為該公司首款AI手機，目前傳出下半年出貨目標9000萬台。（路透檔案照）

〔記者方韋傑／台北報導〕研調機構Omdia最新估算，智慧終端AI（On-device AI）手機今年出貨量上看1.19億台，滲透率約一成，2028年將達到6.06億台，年均複合成長率為38%、滲透率47%；此外，混合式AI（Hybrid-AI）技術將有利於推動智慧型手機普及相關應用。

今年出貨量上看1.19億台

Omdia觀察，智慧型手機的終端AI功能在2023年底開始興起，主流品牌廠亦相繼推出不同規格的AI大模型，支援雲端、邊緣端的運算服務，而晶片供應商聯發科（2454）、高通、三星也透過高階手機晶片，催生出具備智慧終端AI能力的高階旗艦產品。

Omdia表示，智慧終端AI手機硬體成本高，產品單價因而有所提升，在混合式AI解決方案興起下，可望降低對硬體要求，進而從2025年起朝向中、低價位機種滲透，逐步導入翻譯、照片編輯等基本的智慧終端AI功能。

Omdia提到，雲端AI仰賴資料中心的運算力進行大模型任務，能獲得更為精準的生成式AI內容，但資料傳輸時也會受到網路訊號品質影響，更隱藏著資安風險，因此，混合式AI解決方案有著不可或缺的角色地位。

Omdia分析，混合式AI可以兼顧資料安全性，以及服務場景多樣化，只有當需要通用型AI技術時會進行雲端傳輸，確保個人資料的封閉性，對硬體的要求相對不高，有利於提升AI手機的滲透率。

繼中系、韓系品牌之後，蘋果將於今年秋季發表會推出iPhone 16系列新機，將成為該公司首款AI手機，藉由iOS系統提供AI服務，目前傳出下半年出貨目標9000萬台，代工廠鴻海（2317）、和碩（4938）可望受惠。

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