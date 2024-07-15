〈財經週報-投資觀點〉鎖定四大趨勢主題投資 擁超額報酬契機

日本擺脫低迷通膨，也出現17年來首次升息，日本可望再崛起（美聯社）

■王陶沙

投資人遇到資金輪動、產業輪漲，常為無法準確掌握投資標的或為錯過投資時機而感扼腕。然而，金融市場永遠瞬息萬變，尤其疫後宏觀經濟及市場週期變得越來越短且變化越來越快，總經趨勢、貨幣政策與區域政治風險持續充滿不確定性。投資人不免要問，什麼樣的投資策略才有助達到長期資產積累的目標？

現今多數投資人仍習慣專注於傳統的產業分類，或根據個別公司角度進行投資，尚未察覺疫情過後數個大趨勢的崛起，帶來全球經濟格局、商業模式、以及生活與工作方式的改變，這些深遠的影響便是我們所稱的「趨勢」，而採取趨勢主題投資策略，亦即鎖定對未來有深刻影響的大趨勢進行佈局。

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趨勢主題投資兩大特點及優勢

比起沿用傳統產業分類或個別公司角度來投資，趨勢主題投資策略擁有兩大優勢：

1.建立夠長的賽道：股神巴菲特曾說，累積資產像滾雪球，雪球若要滾得大，就需要一條足夠長的坡道。這些深遠的趨勢可能持續一年、數年、甚至數十年，且大的趨勢裡面甚至還有許多小的趨勢在裡面交替輪換，因此提供趨勢投資一個夠長的賽道，有助投資人掌握趨勢的長期成長潛力。

2.整合廣泛的領域：趨勢主題投資突破局限於區域、產業、和主題的限制，因為一個趨勢裡面的公司，可能來自不同產業及不同國家，且單一公司或產業也可能受惠多個趨勢，疊加效應能為投資人提供更好的投資回報。

四大主題趨勢：科技創新、電力設備、健康醫療、日本再崛起

市場上趨勢主題眾多，投資人該怎麼選擇？目前最看好以下四大趨勢：

1.科技創新：推動科技發展的最大動力，來自人類對更便利生活方式的渴望，而快速的技術更迭與創新，正大大改變未來的生活和工作方式。相關趨勢主題如AI人工智慧、自動化/機器人技術、新能源汽車/智慧交通、數據/網路安全、金融科技等成長潛力龐大。

2.電力設備：許多已開發國家正面臨諸多地區基礎設施老化問題，例如歐洲約有40%配電設備超過40年，美國約70%電網設備服役年限也大於25年，這些老舊電力設備亟需汰換。另外，AI算力與永續能源轉型等新需求崛起，預期也將使智慧電網等相關電力設備資本支出大增。根據麥肯錫研究，全球電力需求到2050年將成長兩倍，電力設備容量預估成長九倍，且新增的輸電網路預估將達900萬公里。這些數據顯示全球電力設備需求商機可期。

3.健康醫療：隨著人口增加與預期壽命延長，醫療服務、健康管理、製藥，醫療保險等需求可望持續擴大。富達觀察，全球醫療產業年度研發費用的投入在眾多產業中名列前茅，趨勢持續向上，蘊含創新動能潛力。如近兩年出現的明星藥物GLP-1(胰島素樣肽-1)，原先是針對糖尿病所研發，但也在減肥市場大受歡迎，衍生出新機會。

4.日本再崛起：日本不論在總體經濟、貨幣政策還是股市結構改革等方面，都出現明顯趨勢變化。總體經濟方面，日本成功擺脫低迷通膨，日本央行出現17年來首次升息，象徵負利率政策時代結束。不過，日本貨幣政策雖然開始正常化，日本央行仍維持較寬鬆態度，維持日本企業的競爭力，匯兌收益也有利日企營收和獲利。另外，東京證交所推動的改革計畫使日本企業更重視股東權益，國際資本重新重視日本股市。讓日本展望優於其他國家。

若能從大趨勢中進行橫跨產業進行價值鏈分析，進而採取由下而上的選股策略，找出結構性成長契機下的長期受益者，可望以主動式管理創造雙重超額報酬空間。

（作者為富達國際多重資產基金經理）

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