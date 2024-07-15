〈財經週報-投資趨勢〉買債券先賺價差、再求收益？

票息高低才是決定債券長期報酬的關鍵因素；資料來源：Bloomberg；各債券均使用美國債券，且均為彭博債券指數。資料日期：2000/12/31 – 2024/5/31。

■鄭翰紘

隨著美國聯準會（Fed）降息大方向越來越清晰，市場對於債券市場的降息行情也越發引頸期待，不僅全球整體債券基金今年以來已經連續27週呈現資金淨流入，不論是從美債、歐債、亞債、新興市場債到全球市場債來看，或從公司債、非投資等級債到公債來看，各類型債券商品近三個月到近一週，幾乎呈現全面上漲的態勢，可以看出債券今年以來吸引不少市場資金關注。

先考慮風險承受程度 再考慮債息收入

在市場資金開始搶進債市，摩拳擦掌準備迎接降息行情的同時，債券的資本利得卻可能因為遲未等到美國聯準會的降息，而跟著遲到；反觀2000年以來，處於利率高原期下，不論是非投資等級債、投資等級債，還是美國公債，對總報酬表現形成助益的貢獻來源，絕大多數源自於債息，因此債息高的債種，總報酬高的機率也相對較高，而價差對總報酬的貢獻佔比反而相對少，這相當大程度反映債息高低才是左右債券長期報酬的首要關鍵。因此建議投資人在布局債券上，應以本身可承受的風險程度，優先考慮債息收入，再追求價差，回歸債券投資本質。

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進一步細看債券長期報酬的組成，可以發現不論何種債種，債息收入長期都是穩健往上疊加；反觀債券價格收入，就會受到利率環境變動影響。自2022年美國聯準會強力升息以來，市場面臨比較大的風險，其實是利率風險，當利率大幅彈升，對於存續期間長的債券，價格影響比較大，拿到的債息可能無法彌補價格損失。美國十年期公債殖利率在去年年初3.8%，年中飆高到5%，後來一度滑落到3.7%，目前又回到4.4%-4.5%的水準，可以發現利率其實呈現區間震盪，原因就在於美國聯準會綜合考量通膨、勞動市場、地緣政治等因素後，還沒有準備要大動作降息。

因此，債券投資，另一個關鍵應在於釐清現階段面臨到的是信用風險比較大？還是利率風險比較大？依據不同風險，採取的對策也要跟著不同。目前美國經濟數據與企業獲利表現，企業違約的信用風險相對低，但利率風險則相對難以預測。投資債券除了回歸追求債息，也應綜合評估現階段利率風險與信用風險。存續期居中、信評居中的債券，應是高利率環境時期，債券投資人值得留意的標的。

（作者為凱基A級公司債(00950B) 基金經理人）

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