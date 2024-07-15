〈財經週報-專家筆記〉時間旅途中的數位資產 你中有我的多鏈關係

全球資產規模歷年分配

■Black Bubble

筆者在上半年因緣際會下，有幸參加了多場海外財經論壇。也在此分享投資機構在會中針對未來經濟機遇和挑戰的即時民調，選出的關鍵字如下：

▲ 機遇︰Digital asset – 可以高效率交換的數位資產、Private credit – 在今日長期高利率政策環境下（Higher for longer）提供更高回報率的私募信貸投資。

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▲ 挑戰︰戰爭、地緣政治、中國、通膨、人工智慧、川普、過高的政府負債、氣候變遷、台灣、去全球化、俄羅斯。

在經濟挑戰方面，不難想見全球投資人依然擔心著地緣衝突、美國總統選舉、供應鏈、人工智慧和一再攀高的公部門赤字所帶來的高度不確定性。與此同時，投資人也持續追求穩定高投報率及隨時可轉手資產高流動性之間的平衡。

如歌手艾怡良在歌曲《Forever Young》唱到：「小嬰兒那樣哭著鬧著，我哄她說你該變成信徒安靜臥著… 怎麼愛一個人我都沒忘，20年後還是一樣輕狂一樣不枉」，投資管理是一條一刀一剪摺成的永恆曲線，我們都曾受過傷，但還是渴望擁有一切。在高亢低落的風險因子和有限的人生內，筆者畫我的模樣成你的模樣前，先在此一橫一豎為讀者描上數位資產可預見的進程。

捕捉另類投資成長 知之為知之 不知為不知

當公眾近來聚焦在AI人工智慧（Artificial intelligence）熱潮時，筆者還是為讀者將時間軸拉長來觀察國際投資機構關注的資產分配區塊。我們不難發現，AI另類投資（Alternative investment）遠超過傳統公開市場股債的成長率，其中尤以私募投資和數位資產為其全球資本投入之領頭羊。

如讀者尚未或正計畫跟進此另類投資趨勢，筆者建議藉由股神巴菲特已過世的合夥人查理．蒙格的人生哲學，先畫出「能力圈」，把投資領域局限在簡單而且可理解的選項目來分為：「可以投資、不能投資、太難理解」。

私募投資雖然由來已久，但其10-15年起跳的資本管理週期、無法像公開市場具備隨時交易的流通性及不具備每日依市值計價可監控等特性，還是讓傳統公開市場投資人需要更多專業資源輔助和時間準備其投資進入。即使如最大的全球系統重要性銀行 – 摩根大通，在今年五月投資者關係日提及私募信貸會成為相當重要的業務成長區塊，並有橫跨商業及投資銀行的先進策略，但其執行長傑米·．戴蒙也說到私募信貸的挑戰，如貸款無法每日評價、也未經歷過高市場利率、不景氣及高信用價差（Credit spreads）之考驗。

另一方面，區塊鏈上的數位資產，則隨著金融海嘯時去中心化的比特幣誕生後，一路衍生發展到與實體資產連結的代幣化（Tokenization）應用和年初美國證券交易委員會（SEC）宣布批准11檔比特幣ETF上市後的下一個未知成長期。隨著數位資產高速增長，表面的高流動性、高度自動化交易特性和不同實體資產代幣化的可能，再輔以ETF增加公開市場投資機遇，是否會帶來下一波系統性風險?則可能是當年謎樣區塊鏈創辦人中本聰也無法預測到的風險議題。（作者任職於外商銀行，曾在亞太數家外銀及金融資訊業擔任管理層）

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