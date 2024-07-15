〈財經週報-國際市場展望〉高利率維持長時間下的多樣投資機遇

高品質MBS利差較政府公債高，具有收益吸引力。（法新社）

■黃忠雄

2024年過了一半，今年至今的市場環境十分明確，就是通膨黏性較強，以及高利率維持時間比預期的更長。儘管今年的通膨和利率環境未如人意，但利率終點相較路徑更重要，這適應新環境的過程，已在多個市場開創許多投資機遇。

債券具上行潛力

值得注意的是雖然今年的通膨未如預期降溫，但與升息時期相比，央行相關的消息已較少佔據新聞版面，使市場波動性相對下降。此外，更重要的是，當升息時，最終目標難以確定；但當央行開始降息時，就算偶有起伏，終點肯定會在現在水準和零之間，因此市場能夠更好地應對。

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這一點是現在佈局利率資產的甜蜜點，尤其是短至中期債券（5年期至7年期區段）。由於政策利率預期是影響短至中期債券殖利率走勢的主要決定因素，當利率見頂，下檔風險基本上有限，而報酬進一步增加的可能性很大，雖然過程可能比預期的更長、更波動。

就信用債方面，目前市場上仍有多元投資機會，各類債券如投資級債及非投資級債，殖利率都高於過去長期平均。高品質的機構MBS，不僅可提供具有吸引力的收益，利差相較政府公債也高了約100個基點。

股票表現分歧帶來機會

今年股市表現分歧極大，加上高利率環境，使品質成為決定表現的關鍵。能夠產生大量自由現金流且債務很少的公司，往往在債券殖利率仍低的時期就發行長期債券，因此大致免受近年高利率的影響。

這正是大型股和小型股在過去一年表現差異的原因，即使是較優質的中小型企業，槓桿比率也都傾向高於其大型同業，也較需要透過貸款市場獲得資金。接下來隨著利率下降，應能紓緩這些較強健的中小型公司之壓力，因此看好高品質的中小型公司，預期其表現將逐漸趨近大型企業的表現。

另外，全球製造業和其他週期性產業可望開始反彈，這將有利歐洲和部分新興市場表現。

至於美國大選是否影響股市走向，分析二戰以來美股於各選舉年的表現，可以發現在選情懸殊的大選年裡，經濟景氣和商業週期似乎是決定市場表現的因素，且平均走勢是在一年中穩步向上。至於在選情接近的大選年中，平均走勢是穩步上揚直到9月，但之後可能會變得更加波動。到了11月大選有了結果並消除不確定性之後，市場通常表現強勁。（作者為路博邁投信總經理）

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