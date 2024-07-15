〈財經週報-台股盤勢解析〉台股選邊站之華爾街大行策略分析師與聯準會利率政策對作？

美國華爾街策略分析師示警，認為美股市場風險提高。（路透）

■吳裕良

從業資產管理接近30年第一信條為不要跟美國聯邦理事會利率政策方向對作，可以顯現FOMC利率會議決策對於全球股債市有多大的影響。其影響力在葛林斯班任期時確立，2008年金融風暴時柏南奇（Ben Bernanke）使用量化寬鬆政策並且成功拯救全球經濟，再度增強美國聯準會（Fed）的地位。

新冠疫情期間，也是現任的美國Fed主席鮑爾（Powell），使用無限量化寬鬆政策將全球投資市場與經濟拉出泥沼，直到通膨竄升至單月接近兩位數的高峰，才以非常積極的升息策略試圖壓低通膨至今。通膨議題壟罩了2022及2023年的投資市場，今年上半年是經濟成長疑慮，惟實際經濟成長率皆高於預期，包括美國（2.5%）與台灣（3.8%）都被持續調高。何時降息成為今年市場的主要Fed相關議題，加上美國總統大選將至，美國聯準會利率政策難免沾染政治氣息。

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美CPI下降0.1% 通膨已恢復下行趨勢

近日美國聯準會主席鮑爾改稱，無需等到通膨率降至2%就可以開始降息，加上整體美國CPI較上個月下降0.1%，為疫情爆發以來⾸次下降。除租金通膨放緩外，機票、酒店住宿和住院護理等服務成本均較上個月下降。在商品方面，新車和二手車價格引領核⼼商品價格普遍下跌。這些數據進一步證明通膨已恢復下行趨勢，而更廣泛的經濟活動似乎在放緩 。

9月降息已成定局 美股卻開高走低

隨後FedWatch網站上顯示9月聯準會降息的機率從69%暴升至85%，也就是9月降息幾乎成定局。可是7月31日會議的降息預估還是維持在1成以下機率，也就是下下次的FOMC會議才會降息。結果美股呈現開高走低，費城半導體指數下跌超過3%，這是多次降息訊息都能引導高科技類股上漲後的極少數反向走勢。

無獨有偶，美國華爾街的策略分析師（Strategists）在上週紛紛提出美股市場風險提高的警訊。其中高盛的Scott Rubner表示，戰術性看跌，預計從8⽉起股市會經歷痛苦的兩週。被動投資者的大量資金流出可能會削弱回報，而且企業盈利若令人失望會迫使系統性基金賣出股票。摩根大通交易部門的Andrew Tyler表示，他依然看漲，但近期走弱的經濟數據令他的信心「略有下降」。花旗集團的Scott Chronert則就潛在的回調發出警告。摩根士丹利的Wilson表示，「從現在到年底，股價上漲的可能性士常低，比正常情況要低得多。」摩根士丹利策略師表示，美國總統⼤選、企業財報和聯儲會政策的不確定性加劇，美國股市可能回調。主要呈現信心減弱與股市風險提高警示，並且對於聯準會不斷放鴿的訊息提出反向的看法。

華爾街分析師示警 美股風險提高

標準普爾500股價指數本月10日收盤首度突破5,600點大關，續寫歷史新高紀錄。台股也在隨後的11日創下盤中最高的24,417點新高，收盤也是新高的24,390，漲幅1.6%，指數上漲383點。12日台股在美股上一個交易日收低影響下指數下跌473點或1.94%，收在23,917，盤中一度下跌超過600點，算是相當大的修正。

目前標準普爾500股價指數以企業獲利預估的合理指數為5,957，或6.7%的漲幅空間；台股以相同獲利成長預估目標是24,406，上漲空間有限。我們的年底目標為25,000或4.5%上漲空間。

美國聯準會仍是極力放鴿，降息的訊息持續放送，但是指數上漲空間只要受限於價值面，也就是台股今年26倍與明年18倍的本益比也真的不低。選對子產業與個股並適時獲利了結，才能在指數空間不大的盤勢中勝出。預計降息時間9月的利多已經算是部分釋出，相關議題對於股市的正面影響力可能降低，不得不注意。但是長期操作策略不要輕易與聯準會利率政策方向對作才是相對風險較低的操作方式。

（作者為聯邦投信投資長）

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