〈財經週報-熱門族群〉蘋果光環回來了 PCB迎傳統旺季

蘋果最新iPhone上看9000萬台，台灣PCB廠開始迎接傳統旺季。（法新社）

記者卓怡君／專題報導

今年蘋果最新iPhone將首度加入AI功能，外傳蘋果向供應鏈夥伴表示，Apple Intelligence功能有望提振iPhone16出貨量，相較iPhone 15成長10%，上看9,000萬台，蘋果概念股近期獲得資金青睞，台灣PCB廠也開始迎接傳統旺季，臻鼎-KY（4958）董事長沈慶芳直言市況比預期好，看好下半年旺季。

PCB產業在經歷市場需求不振、客戶消化庫存的低潮後，今年逐漸恢復元氣，業者除了看好AI、車用、低軌衛星等趨勢，對於今年的蘋果換機潮同樣抱持期待，近來已進入積極備貨期，稼動率大幅拉升，蘋果重要PCB供應鏈包括臻鼎-KY、欣興（3037）、台郡（6269）、台光電（2383）、華通（2313）、健鼎（3044）下半年營運有望打上蘋果光。

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法人預估，蘋果供應鏈對iPhone 16系列的備貨量小幅年增至8,500-9,000萬支，2024年iPhone整體出貨量預估年減2%至2.25億支，其中約8,500-9,000萬支為iPhone 16系列。由於生成式AI功能可望刺激需求、縮短換機週期，2025年iPhone出貨可望年增7%至2.4億支。

臻鼎下半年旺季可期

臻鼎挾著蘋果、AI、車用等多重成長力道，下半年旺季可期，臻鼎指出，今年各大產品線包含行動通訊、電腦消費、車用/伺服器/基地台與IC載板營運同步向上，IC載板營收增速最高，有望較去年同期倍增，隨著第三季進入傳統旺季，在客戶新品備貨需求，以及IC載板、伺服器、車載營收貢獻升溫下，將帶動公司下半年營運表現。

華通在蘋果新手機拉貨及PC需求回升下，帶動HDI板與軟板第三季稼動率有望滿載，硬板則因衛星訂單成長力道強勁，稼動率同樣處於高檔水準。

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