〈財經週報-熱門族群〉AI唱旺市況 光通訊迎商機

波若威上半年營收10.08億元，年減18.8%。張濬安持股比例達5.11％，躍升為波若威最大股東。（取自波若威網站）

記者王憶紅／專題報導

台股上週五重挫，光通訊族群也不敵賣壓，跌幅多介於0.11-8.23%。不過，就整週來觀察，波若威（3163）、光聖（6442）、上詮（3363）上週漲幅分別為13.17%、8.21%、7.85%，表現仍不俗。市場人士指出，光通訊族群多依附AI題材，在CPO取代傳統傳輸技術的題材下，成為台股亮點，但CPO需應用在800G的傳輸設備，可說題材大於實質。

張濬安 成為波若威最大股東

波若威6月營收月增年減，上半年營收10.08億元，年減18.8%，第一季EPS為1.68元。波若威上週最大的亮點，就是在上週一（8日）公告自然人張濬安持有4,117張，持股比例達5.11％，已超過行政院國發基金3.77%，躍升為波若威最大股東。張濬安在2020年重壓貨櫃股，2021年高點賣出，素有「航海王」之稱，長榮2022年報中，他更因為持有長榮2.29萬張股票，成為第7大股東，當時他在個人社群IG，以「短線策略單而已」回應，長榮2023年報中已不見他名字。

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光聖6月營收創新高，推升第二季營收14.42億元，季增高達74%，年增1.06倍，創單季新高，累計上半年營收為22.69億元，年增率70.47%。

市場人士認為，光聖累計1-5月EPS達3.78元，已超越去年全年的2.53元，在6月營收、獲利挹注下，上半年EPS不看淡，而第三季營收預估介於第一季與第二季間，全年營運可期。

上詮被主管機關要求公布自結財務數字，6月獲利0.08億元，年增3倍，EPS0.08元，累計5-6月獲利0.32億元，年增3.57倍，EPS為0.32元，轉虧為盈。加上1-4月每股累計虧損約0.35元，上半年每股虧損約0.03元。

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