〈財經週報-第三季台股〉下半年旺季到 遊戲股火力全開

遊戲族群營收及EPS

記者張慧雯／專題報導

第三季遊戲股旺季來臨，不少遊戲大廠6月營收報喜，預料7月更旺。（資料照）

暑假旺季來臨，遊戲股紛紛搶先在6月先行布局，新遊戲、大改版活動接棒演出，法人表示，第三季通常是遊戲股旺季，觀察不少遊戲大廠如鈊象（3293）、橘子（6180）、宇峻（3546）、樂意（7584）等6月營收報喜，預料7月更旺。

鈊象 下半年營運優於上半年

遊戲股王鈊象雖然6月營收較5月微減，但獲利卻更亮麗，股價直奔1,500元大關，董座更看好下半年營運優於上半年。

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橘子集團6月下旬推出《波拉西亞戰記》於台港澳上市，預先下載首日即登App Store下載榜冠軍，面對暑假來臨，主力遊戲《新楓之谷》、《天堂M》、《天堂》也接力釋出改版活動，可望推升暑期效益。

遊戲股新兵樂意7月底掛牌上櫃，今年推出重磅遊戲《失落的方舟：LOST ARK》5月30日正式上市。從5、6月營收持續創新高的表現來看，法人對《失落的方舟：LOST ARK》後續成績抱持樂觀期待。

宇峻暑假期間也推出3款遊戲，包括7月自製遊戲《三國群英傳：國戰版》、IP授權遊戲《三國群英傳：鴻鵠霸業》紛在中國上線、8月自製遊戲《世紀群英傳》國際版上線，第四季還有《三國群英傳：鴻鵠霸業》在台上架。

大宇資（6111）同樣趕在6月下旬為暑假檔期暖身，推出代理遊戲《洶湧海豚》在台港澳上線，預計第三季還將赴中南美洲上市。

智冠（5478）表示，旗下網龍（3083）於東南亞推出手遊《吞食天地 多元宇宙》以及《飄流幻境M》泰文版、英文版，為營收帶來貢獻，新品則有《尋秦記》正進行優化與調整；同時旗下遊戲新幹線公司多款產品穩定營運，下半年也將推出手遊新作。

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