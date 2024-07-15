〈財經週報-第三季台股〉客貨雙旺 航空業迎黃金時代

第三季是傳統航空旺季，再加上空貨運加持下，航空公司今年營收可望挑戰歷史新高。 （資料照）

記者王憶紅／專題報導

航空觀光族群營收及EPS

第三季是傳統航空旺季，今年除客運運能恢復、票價維持高檔外，航空貨運在電商貨物出貨強勁、AI伺服器相關產品出貨增溫，呈現價量齊揚。市場人士認為，在航空貨運加持下，今年第三季可望旺季加旺，營收、獲利可期。

市場人士表示，就目前觀察，航空業暑假訂位率不錯，多在80%以上，熱門航線更在90%左右，而貨運在電商、AI伺服器出貨帶動下，第三季表現不弱，第四季又是傳統旺季，因此航空公司今年營收可望挑戰歷史新高。

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油價下跌 航空股營運動能續強

法人也指出，OPEC+成員國同意將大部分減產措施延長到2025年底，但自願額外減產措施將由今年10月起逐步取消，顯示今年底的原油供應將會增加，預估下半年西德州原油WTI油價區間將落在70-80美元，相較第一、二季均價80.62美元、83.4美元下滑，有助航空業者用油成本下降。在客貨運業務皆旺、油價欲強不易下，下半年營運動能續強，將有利航空類股股價評價提升。

航空業者指出，疫後在通膨帶動，包括人員薪資、各國機場代理費、零組件維修費，以及因應碳排議題，飛機必須陸續添加永續航空燃料（SAF）下，機票價格將維持在高檔水位；而AI趨勢帶動，台灣AI相關供應鏈完備，透過航空貨運運輸到各國下，航空貨運揮別過去慘澹經營的窘境，跨入新的一頁。整體而言，航空產業將迎來黃金時代。其中，更以貨機較多的航空公司特別受惠。

貨運新機報到 航空雙雄戶別苗頭

華航（2610）今年6、7月各有1架貨運新機交付，預計8月完成最後1架交付，全貨機機隊將達18架。長榮航（2618）到年底總計有9架貨機，而2026年起陸續執行3架波音777-300ER客機改裝為貨機。星宇航空（2646）、台灣虎航（6757）目前尚無貨機機隊。

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