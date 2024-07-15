〈財經週報-第三季台股〉新政策引爆 軍工航太沖天炮

法人認為，新政府、新政策推動下，軍工航太族群業績可期。圖為漢翔民用客機零組件產線。 （中央社資料照）

記者王憶紅／專題報導

軍工航太族群營收及EPS

因應區域情勢緊張，今年台灣國防預算高達4,200餘億元，加計特別預算，整體規模超過5,200億元。在新政府、新政策推動下，軍工族群商機不看淡；且隨著疫後旅運強勁復甦，有利飛機維修業務。在眾多利多加持下，法人認為，軍工航太族群業績可期。

漢翔今年營收 可望挑戰400億

漢翔（2634）去年營收、獲利創新高，今年在軍用、民用飛機業務持續成長下，全年營收成長至400億元不是問題。漢翔新式高教機如期交運，目前除F16及IDF維修商機，後續更著眼於新式高教機維保的百億商機。在漢翔民機業務中，加拿大龐巴迪佔營收比重40%、空中巴士25%、波音15%，因此波音事故對漢翔影響有限，且今年在旅運強勁復甦下，民機業務成長力道將大於軍用。

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亞航（2630）拿下陸軍戰搜直升機策略性整機商維案，在此商維案挹注下，亞航每年軍機相關在手業務逾40億元，再加上民機業務持續復甦，對下半年營運不看淡。隨國境開放，亞航的民機業務將回到疫情前水準，該業務全年營收可望逾6億元，民軍營收比將從過去的1：9，調整到2：8。另外，亞航應用在無人機、戰車、衛星等的新產品光纖陀螺儀，目前仍在設計生產中，可說是潛在業務，預期明年下半年才可望貢獻營收。

亞航獲陸軍戰搜直升機商維案

疫情解封後，國際航太大廠對相關零組件的需求從低谷復甦，整體航空業也返回疫情前的成長軌道，波音在事故頻傳下，第二季總計交付92架商用客機，雖然季成長10.8%，但年減32.4%。市場預期，在交機延宕下，航空公司將會維持現有飛機的最大使用率，這將有利於維修業務成長。

長榮航太（2645）今年新增英國航空的維修業務，並加租機棚前方停機坪，增加飛機停放量，將有助於提高飛機維修周轉率，下半年維修業務將逐漸發酵。

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