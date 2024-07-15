〈財經週報-第三季台股〉AI晶片需求熱 台積電是大贏家

AI晶片需求熱，台積電持續擴增3奈米產能，也積極擴增供不應求的先進封裝CoWoS產能，帶動供應鏈跟著成長。（記者洪友芳攝）

記者洪友芳／專題報導

半導體族群營收及EPS

半導體業邁入傳統旺季，業界普遍預期今年第三季營運將較第二季溫和成長，惟跟人工智慧（AI）相關的廠商，則將會出現顯著成長。眾所矚目的護國神山台積電（2330）受惠AI晶片需求旺，加上蘋果等客戶將推出新產品，帶動先進製程產能滿載，預期第三季營收將可望季增雙位數，下半年營運動能旺，台積電與相關供應鏈廠商是受看好的族群。

台積電第三季營收 將可望季增雙位數

半導體業界人士指出，產業高庫存經歷調整後，還有車用、工控尚在調整庫存。整體來看，客戶端拉貨保守，加上整體經濟大環境不是很好，尤其中國消費仍疲軟，加上大舉開出成熟製程產能，殺價競爭，政策並扶植國產化供應鏈，衝擊台灣的矽晶圓、晶圓代工、封測等供應鏈廠商，業界普遍預期第三季營運趨溫和成長，成長動能不如往年同期旺。

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受惠AI晶片對3、5奈米製程需求強勁，台積電第二季繳出超過市場預期的佳績，單季營收達6,735.1億元，季增13.64%、年增達40%，創單季歷史新高並超越財測高標；展望第三季，逢蘋果進入拉貨旺季，輝達、超微、英特爾、高通、聯發科（2454）等客戶新款產品都將放量，帶動營收走高可期，外資法人預估台積電營收可季增1成以上，台積電將於18日召開法說會，公布第二季獲利與釋出營運展望。

台積電帶動 供應鏈廠攀高峰

台積電持續擴產，今年3奈米產能將比去年增加三倍，也積極擴增供不應求的先進封裝CoWoS產能，下半年將持續增加產出量，2奈米南北建廠中，2奈米以下的先進製程技術研發腳步不停歇，預期不只台積電受惠AI晶片熱，下半年將續邁向高成長，也將帶動建廠工程、生產材料、檢測、設備、封測等供應鏈廠商，同步衝向營運高峰。

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