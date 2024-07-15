〈財經週報-第三季台股〉只要AI不死 台股多頭就不止

輝達是台美股是的「全村的希望」，台灣AI概念股是全年投資最重要的「標配」。（路透）

記者卓怡君／專題報導

只要AI（人工智慧）不死，台股多頭就不止。

AI去年帶動台股一波瘋狗浪，隨後經過一波修正，今年AI教主輝達（NVIDIA）又成為美股與台股「全村的希望」，將美股與台股推上歷史新高，美國與台灣相關AI概念股再創顛峰。尤其台灣扮演全球AI供應鏈的核心，AI盛世的來臨，台灣AI概念股絕對是貫穿全年投資最重要的「標配」。

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股市主要反應未來獲利趨勢，對台廠來說，AI對相關個股的業績與獲利貢獻從今年開始發酵，從半導體晶圓代工、先進封裝、伺服器、AI PC等，到處都可見到AI的商機。

群益投顧分析，隨著NPU（網路處理器）設計加入PC/手機處理器，AI PC/手機元年已經來臨，AI伺服器市場今年也進入高速成長期，帶動上下供應鏈的發展，同時驅動半導體未來3-5年成長。其中AI伺服器持續增加系統功率需求，讓散熱由氣冷轉水冷帶來新商機。此外，為因應AI的高階需求，更先進的製程使得台積電（2330）獨強，而高階先進製程也帶動半導體設備需求提升，有利半導體設備股營運成長想像。

AI將是下半年投資主旋律

野村投信國內股票投資部主管姚郁如表示，AI投資題材多元廣泛，第一波聚焦在晶片及伺服器等產業以及雲端服務供應商，第二波趨勢以生成式AI驅動資料中心需求，且需求將逐漸擴及到AI邊緣裝置、邊緣運算及相關應用。其中，高效能AI晶片正是讓技術走向現實的最重要核心，根據Gartner研調數據預估，AI半導體市場從2023年至2028年將有24.2%年複合成長率，AI成長優於其他產業，將是今年下半年投資的主旋律。

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