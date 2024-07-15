〈財經週報-時事求是〉再見川普總統！？

美國前總統川普遇刺，當選下屆總統機率升高，金融市場嚴陣以待，川普言行將成投資人的矚目焦點。（法新社）

■魏錫賓

美國前總統川普遇刺，當選下屆總統機率似再向上提升，衝擊美國11月大選結果的效應向外急速擴張，金融市場嚴陣以待；選舉結果的不確定性在下降，而川普奪回下屆總統大位後施政的不確定性則正上升。如果川普再度當選，恐僅能先由他擔任總統的施政作風，以及二次大選的財經主張，略窺其影響。

先講當時的經濟環境。在川普2016年11月首次當選總統時，美國通膨率已從前一年的1.3%向上微升，但仍在美國聯準會（Fed）設定的2%目標值內，而當年美國經濟成長率1.8%，幾乎是2009年全球金融海嘯後的低點，聯準會設定的政策利率則為0.25-0.50%，才從2008年的最低區間，向上調升了1碼。

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川普、拜登各擅勝場 股市多空由環境醞釀

川普那次勝選後，至2018年12月底，聯準會共再升息8次，合計2個百分點，但2019年經濟走下坡，聯準會經3次降息，將政策利率調降至1.50-1.75%的目標區間；隔年新冠病毒肆虐，緊急再將政策利率調降至0-0.25%。從2017至2020年，在川普在任的那4年，美國消費者物價年增率分別為2.1%、2.4%、1.8%、1.2%，並未特別高。

美國股市在川普任期內的表現相當亮眼。道瓊工業指數從2016年11月川普當選日至2020年11月落選日止，大約上漲1萬點，超過50%，而若從就職日至卸任日計算，漲幅更接近60%；不過，如今道瓊工業指數已攻上4萬點，拜登擔任總統期間的股市漲幅，亦非常可觀。

目前的外在環境與8年前川普首次參選已完全不同。距離下屆美國總統大選不到4個月，美國消費者物價指數（CPI）年增率正從2022年最高點9.1%，緩慢下降至2024年6月的3%；政策利率雖高掛在5.25-5.50%，但經濟成長率並未陷入衰退。景氣若無太多變動，利率調降幅度有限，高利率恐仍要維持一段時間。

雖然川普經常對聯準會的貨幣政策說三道四，但聯準會的決策，基本上仍走自己獨立的步伐。川普當時雖多次疾呼將政策利率調降至零，但也只有在肺炎疫情橫掃全球，聯準會帶頭急降息撐經濟時，方才如願。若川普再度當選總統，可以預見這樣的現象仍會存在；川普還是會施壓，但聯準會大約僅在順勢時配合。

對中國發起貿易戰的川普，此次的經貿政見依然是以促進製造業重返美國本土為核心，國內減稅、加徵關稅恐還是重心，而且中國還是重點。他相當自豪對中國加徵關稅的新增稅收及影響，對中貿易、科技戰勢必持續；他也特別強調有關基本醫療及國家安全的商品，將不再依賴中國，並禁止中國擁有美國的關鍵基礎設施，也將重組供應鏈，造就美國成為製造業的超級強國。川普相當具個人特色，過去經常透過社群網站發布政策，捲土重來的川普，已再度聚焦投資人的目光。

從變動中找機會 投資人聚焦川普言行

川普在前次當選總統後，主要的財經政見多說到做到，此次調整彈性恐亦不大；不過，要注意的是，川普或許不會改變，環境卻已經變了。

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