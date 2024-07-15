〈財經週報-第三季台股〉川普遇刺 台股高點添變數

台積電奔向千元俱樂部，也帶領加權指數衝上24,000點。法人建議，操作宜居高思危。（美聯社）

記者卓怡君／專題報導

「沒有最高！只有更高！」 台股第二季上演AI奇航記，躍為地表最強的股市，台灣科技四大天王台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）帶領加權指數一路驚驚漲，頻創新高。台積電奔進千元俱樂部，加權指數也衝上24,000點；然而，台股狂飆後，拉回風險也增加，美國共和黨總統參選人川普遭遇暗殺的後續發展，以及美國聯準會（Fed）降息時程的揣測，更緊緊牽動市場情緒，法人建議，第三季台股操作宜居高思危。

第三季台股 上修至25,000點

在美國科技股輝達、微軟、蘋果瘋狂比價下，激勵台股氣勢如虹，內外資法人機構忙著上修台股目標指數，瑞銀（UBS）對今年台股指數看法相當準確，年初時即看好加權指數高點有機會到2萬點，3月調高至21,670點，接著再基於AI產業才剛萌芽，台股有望迎接「階梯式上漲」新時代，調高目標指數至25,420點；群益投顧也上修第三季台股高點至25,000點，富邦投顧預估台股下半年指數區間在20,000至23,800點，算是相對偏低。

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基本面好 現在賣股還太早

瑞銀投資銀行台灣研究主管艾藍迪（Randy Abrams）指出，雖然整體科技產業評價並不便宜，但台股基本面非常好，現在賣出還太早，可逢回加碼布局。

外資︰台股還不算太貴

瑞銀（UBS）投資銀行台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾表示，今年首季及台北國際電腦展（COMPUTEX）後調升第二季部分台股企業營收和獲利，有利股價正向動能，若去除台股前四大權值股，台股仍在26年來平均標準差內，在明年台股企業獲利持續成長下，台股還不算太貴。

群益投顧總經理范振鴻直呼沒想到美國AI股與半導體股漲這麼快，上修第三季台股高點至2萬5,000點。但他提醒，台股與美股在8月中下旬可能見到相對高點，接下來恐會回檔修正。

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