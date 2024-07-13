中小企業發展條例修正案三讀 增僱、調薪享更高租稅優惠

製表 : 記者林菁樺

青年、高齡、基層員工 估萬人受惠

〔記者劉宛琳、高嘉和／台北報導〕立法院昨晚三讀通過「中小企業發展條例修正案」，預估可提高中小企業雇用青年、高齡者等多元人才意願，增僱員工租稅優惠可增加約四千個就業機會；另可提升中小企業為員工加薪意願，鼓勵中小企業依據獲利情況留用優秀人才，預估加薪租稅優惠有逾五千名員工受惠。

經濟部昨說明，修法有四大重點。一、中小企業研發投資抵減納入「有限合夥」為適用對象，以推動中小企業投入研發創新，促進升級轉型；二、智慧財產權作價入股緩課措施延長施行期間十年，以促進中小企業智慧財產權流通。

請繼續往下閱讀...

增僱薪資費用減除率適用200％

三、增僱員工租稅優惠，刪除「經濟景氣指數達一定情形」的啟動門檻，刪除「創立或增資擴展達一定投資額」的適用門檻，維持增僱二十四歲以下及增加納入六十五歲以上本國籍基層員工之薪資費用，得自當年度營利事業所得額中減除，減除率均適用二○○％。

四、員工加薪租稅優惠，刪除「經濟景氣指數達一定情形」的啟動門檻，並將加薪薪資費用得自當年度營利事業所得額中減除率由一三○％提高至一七五％。

「中小企業發展條例」第三十六條之二，原規定月薪五萬元以下的員工加薪，可享有薪資費用抵減率一三○％的租稅優惠，但啟動門檻是失業率連續六個月高於三．七八％，因該法案實施逾十年僅約千家適用，成效有限，經濟部才決定修法放寬，不僅刪除啟動門檻、月薪標準提高至六．二萬以下，也大幅提高減除率；例如某企業加薪一○○元，原以一三○元（一○○元×一三○％）做為減除的分母，修法後將提高至一七五元。

三讀後，經濟部將偕同財政部儘速完成相關子法修訂，並加強對中小企業宣導，促進中小企業增僱多元人才，提升薪資水準，厚植研發量能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法