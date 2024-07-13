晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

今年經濟成長估3.94% 卓揆盼全民共享

2024/07/13 05:30

行政院長卓榮泰昨出席工商協進會會員大會。（記者田裕華攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院長卓榮泰昨出席工商協進會活動，提到台灣八年來的平均經濟成長率高達三．一五％，居亞洲四小龍之首，今年經濟成長率預估也有三．九四％，希望「經濟果實要全民共享」，他向台下與會的企業代表喊話，響應政府加薪。

卓榮泰現場暢談產業界共同關切的創新轉型發展、穩定供電，以及育才、攬才、留才策略等議題，並強調政府將積極打造「均衡台灣」、「健康台灣」施政願景，並以促進經濟發展及強化治安做為政府施政的雙軸線，實現「國家安全、社會安定、人民安心」目標。

他提到，台灣過去八年平均經濟成長率為三．一五％，居亞洲四小龍之首，近年來全國賦稅收入實徵數亦高於預算數，使政府更有餘裕推動更多福國利民的政策，幫助社會上需要幫助的弱勢族群，並發展國家重要經濟建設，為台灣奠定堅厚的基礎，也讓台灣在面臨地緣政治與百年疫情的挑戰下，持續屹立不搖地穩健前行。

卓榮泰強調，面對地緣政治、疫情等干擾，因台灣經濟有堅厚基礎，今年經濟成長率預估有三．九四％，政府也希望經濟果實全民共享，「經濟發展是國家繁榮指標，但公平分配才是文明政府象徵」。

行政院日前宣布，今年對軍公教會再度調薪，而調薪合理數字還在審議中。卓榮泰昨也拜託在場企業界響應，讓長年辛苦的勞工受惠，發揮雇主、勞工同一家的精神，讓國家可以達到總統賴清德立下的目標「均衡台灣」，共同享受國家經濟發展果實。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財