今年經濟成長估3.94% 卓揆盼全民共享

行政院長卓榮泰昨出席工商協進會會員大會。（記者田裕華攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕行政院長卓榮泰昨出席工商協進會活動，提到台灣八年來的平均經濟成長率高達三．一五％，居亞洲四小龍之首，今年經濟成長率預估也有三．九四％，希望「經濟果實要全民共享」，他向台下與會的企業代表喊話，響應政府加薪。

卓榮泰現場暢談產業界共同關切的創新轉型發展、穩定供電，以及育才、攬才、留才策略等議題，並強調政府將積極打造「均衡台灣」、「健康台灣」施政願景，並以促進經濟發展及強化治安做為政府施政的雙軸線，實現「國家安全、社會安定、人民安心」目標。

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他提到，台灣過去八年平均經濟成長率為三．一五％，居亞洲四小龍之首，近年來全國賦稅收入實徵數亦高於預算數，使政府更有餘裕推動更多福國利民的政策，幫助社會上需要幫助的弱勢族群，並發展國家重要經濟建設，為台灣奠定堅厚的基礎，也讓台灣在面臨地緣政治與百年疫情的挑戰下，持續屹立不搖地穩健前行。

卓榮泰強調，面對地緣政治、疫情等干擾，因台灣經濟有堅厚基礎，今年經濟成長率預估有三．九四％，政府也希望經濟果實全民共享，「經濟發展是國家繁榮指標，但公平分配才是文明政府象徵」。

行政院日前宣布，今年對軍公教會再度調薪，而調薪合理數字還在審議中。卓榮泰昨也拜託在場企業界響應，讓長年辛苦的勞工受惠，發揮雇主、勞工同一家的精神，讓國家可以達到總統賴清德立下的目標「均衡台灣」，共同享受國家經濟發展果實。

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