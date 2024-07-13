飆股幕後》沾光特斯拉 亞光本月漲近3成

亞光董事長賴以仁日前指出，車載訂單能見度已到第四季，今年營收比重上看10%。（資料照）

記者歐宇祥／特稿

近期特斯拉股價漲勢強勁，光學廠亞光（3019）車載鏡頭業務向上，也是特斯拉概念股成員，股價同步勁揚，本月漲近3成、本週則週漲近19%；由於特斯拉11日股價重挫、加上昨日大盤有壓，拖累亞光表現，終場小漲1.3元、以90.1元作收，但仍創近2年半高點，成交量3.9萬張。

亞光的光學業務以玻璃為核心，雖然近年因手機鏡頭以採用塑膠為主流，讓亞光發展較為受限，不過亞光仍持續推進玻璃稜鏡、高階手機鏡頭等領域，車載鏡頭發展也順暢，董事長賴以仁日前指出，車載訂單能見度已到第四季，今年營收比重上看10%。

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車載訂單加持 6月營收創高

亞光6月創歷史單月新高，上半年累計營收99億元，則為同期次高；昨日並公告自結財務數字，6月稅後淨利2.34億元、單月每股稅後盈餘（EPS）0.84元，年增105%，第二季稅後淨利4.46億元、每股稅後盈餘1.59元，年增約5成。市場也看好亞光車載鏡頭持續出貨，下半年有望持續成長。

光學產業進入傳統旺季，手機供應鏈需求增溫，產業界也稱潛望式鏡頭下半年出貨將會增加，儘管也有廠商研發潛望式鏡頭所用的塑膠稜鏡，不過目前仍是以玻璃稜鏡為多，亞光稜鏡出貨也有望持續提升；此外，亞光積極研發Metalens（超透鏡），可應用在人臉辨識與AR（擴增實境）領域，目前切入廠商幾希、未來成長性也值得期待。

不過近期外資對亞光不太賞臉，近5個營業日合計賣超5453張，投信則買超421張、自營商買超1524張，三大法人合計賣超3509張；另至11日止，融資連5日增加合計逾2700張，本週當沖佔比也明顯提高，投資人宜留意後續股價波動。

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