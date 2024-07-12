財經青紅燈》國銀實體分行的未來

台北富邦銀行於彰化縣二林鎮開設新據點「二林分行」。（資料照）

■王孟倫

銀行業的虛實之間，究竟應該如何發展？過去幾年前，先有金融科技（FIN），後有機器人理財，加上近來的AI（人工智慧），金融業的風貌已大不相同；但根據統計，國銀分行家數並未明顯減少，代表實體據點仍有一定的需求及存在必要。

先來看數字，根據金管會統計，國內每10萬成年人，平均擁有銀行分行家數為17.3處，高於全球平均值的15.9處，也優於亞洲鄰國。

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其次，今年4月底止，本國銀行有38家，共有3393處分行，若與去年同期的3385處相比，等於一年內實體分行數量「不減反增」8處；拉長時間看，2013年底實體分行是3442處、2014年底增加是3460處，之後2015~2021年底間，實體分行均維持在3400處之上，一直到2022年底才降至3384處，但隔年又拉高至3393處。

分行的確是減少，只是幅度不如預期，猶記得市場還曾討論，「實體分行還有沒有明天？」「分行將消失在大街小巷？」，結果是實體據點仍活得好好的。

原因不外乎幾個，第一是金融業仍是服務業，很難所有業務都網路處理，像是國銀最近力拚的高資產財富管理，這都需要VIP服務，冷冰冰的金融科技是無法取代；第二，「普惠金融」是當今顯學，實體分行據點除了必要的業務處理，還具有門面效果，也能夠彰顯金融業的便利性。

尤其，這對既有的金融從業人員也是喜訊，拉長過渡期時間，讓員工不會馬上就面臨適應不良，甚至失業的壓力，某種程度來說，也是金融業的正面發展。

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