晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

財經青紅燈》國銀實體分行的未來

2024/07/12 05:30

台北富邦銀行於彰化縣二林鎮開設新據點「二林分行」。（資料照）

■王孟倫

銀行業的虛實之間，究竟應該如何發展？過去幾年前，先有金融科技（FIN），後有機器人理財，加上近來的AI（人工智慧），金融業的風貌已大不相同；但根據統計，國銀分行家數並未明顯減少，代表實體據點仍有一定的需求及存在必要。

先來看數字，根據金管會統計，國內每10萬成年人，平均擁有銀行分行家數為17.3處，高於全球平均值的15.9處，也優於亞洲鄰國。

其次，今年4月底止，本國銀行有38家，共有3393處分行，若與去年同期的3385處相比，等於一年內實體分行數量「不減反增」8處；拉長時間看，2013年底實體分行是3442處、2014年底增加是3460處，之後2015~2021年底間，實體分行均維持在3400處之上，一直到2022年底才降至3384處，但隔年又拉高至3393處。

分行的確是減少，只是幅度不如預期，猶記得市場還曾討論，「實體分行還有沒有明天？」「分行將消失在大街小巷？」，結果是實體據點仍活得好好的。

原因不外乎幾個，第一是金融業仍是服務業，很難所有業務都網路處理，像是國銀最近力拚的高資產財富管理，這都需要VIP服務，冷冰冰的金融科技是無法取代；第二，「普惠金融」是當今顯學，實體分行據點除了必要的業務處理，還具有門面效果，也能夠彰顯金融業的便利性。

尤其，這對既有的金融從業人員也是喜訊，拉長過渡期時間，讓員工不會馬上就面臨適應不良，甚至失業的壓力，某種程度來說，也是金融業的正面發展。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財