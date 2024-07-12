手機市場仍偏悲觀 林恩平：客戶期待AI新機種

大立光昨日舉辦線上法說會。圖為董事長林恩平。（資料照）

7、8月動能漸增 9月看不清楚

近期有外資報告指出，大立光與大客戶簽訂長約，將增添獲利動能。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）昨舉行法說會，董事長林恩平表示，下半年手機市場仍偏悲觀，大多數客戶不認為手機能賣得好、惟對導入AI的新機種展望較為樂觀；現大立光的產能逐漸提升、預期第四季滿載，不過因是做庫存，因此尚未反應在營收。

大立光昨同步公告上半年獲利、表現不俗，稅後淨利106.09億元、年增52%，每股稅後盈餘（EPS）79.49元，不過第二季業外收益19.16億元、較首季減少許多，單季稅後淨利44.98億元，呈季減年增，單季EPS為33.7元；且第二季毛利率48.4%、上半年毛利率48.8%，都未突破50%。

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大立光第二季毛利率受產品組合變差影響，而針對下半年毛利率走勢，林恩平僅說，下半年稼動率會較好、並盡量改善良率，不過產品組合是掌握在客戶手上。

展望後市，林恩平指出，7月拉貨動能將勝過6月、8月又將勝過7月，9月則還無法預估，對手機市場維持悲觀預期，客戶僅期待AI手機買氣較好，但是否實現也不知道；且從未來客戶新機種設計來看，鏡頭分布、數量沒有太多變化，規格升級力道依然和緩，不過已有部分高階鏡頭下放中低階手機機種。

外資唱多？沒什麼特殊！

針對鏡頭規格升級趨勢，林恩平表示，目前鏡頭P（塑膠片）數與去年差不多，客戶仍多偏向採8P的純塑主鏡頭，混合鏡頭（模造玻璃MG+P）也有部分客戶使用，不過比重還是很少、主要用在長焦鏡頭較多；而長焦潛望式鏡頭下半年出貨會較多。

大立光至今年底將有13座廠房，林恩平表示，新廠第三季移入設備、第四季產能開出，現有產能已經陸續拉滿，並另有一座新廠預估在2025年第三季完工，產線尚無具體規劃、將配合客戶需求增設。

近期有外資報告指出，大立光與大客戶簽訂長約，將增添獲利動能，引來同業與市場側目，不過林恩平昨僅回應，每年都會與客戶溝通未來需求量，才能準備產能，沒有什麼特殊。

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