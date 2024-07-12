最佳國際線航空公司 長榮航蟬聯第10名

長榮航空蟬聯2024全球最佳國際線航空公司第10名，再次彰顯服務品質深受全球旅客肯定。（長榮航提供）

〔記者高嘉和／台北報導〕長榮航空日前榮獲美國著名旅遊雜誌Travel + Leisure肯定，蟬聯二○二四全球最佳國際線航空公司（World’s Best International Airlines）第十名，再次彰顯長榮航空的服務品質深受全球旅客青睞。

長榮航空表示：「長榮航空去年載客人數超過一一二○萬人次，非常感謝全球旅客的肯定與信賴，我們仍堅持致力於精進服務品質的提升，除了與世界眾多知名品牌合作，提供舒適的機上服務外，也將持續引進新機以及規劃於波音七八七─九配置豪華經濟艙，為旅客帶來嶄新的飛行體驗。」

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本次調查的「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價，長榮航空今年與新加坡航空、法國商務航空、阿聯酋航空、全日空、卡達航空、大韓航空、日本航空、泰國航空、阿提哈德航空入選全球前十大的行列。

Travel + Leisure為全球發行的知名專業旅遊雜誌，每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，邀請讀者至專門設置的網站針對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與度假小島等，今年共有近十八．六萬名讀者參與，共收到逾七十萬筆投票數，其評選結果具消費指標參考意義，深受觀光旅遊產業的重視。

長榮航空甫於六月下旬榮獲SKYTRAX「全球十大最佳航空公司」第八名，並連續九年贏得五星級航空公司肯定，也入選AirlineRatings評比全球二十大最安全航空公司及全球二十五大最佳航空公司。

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