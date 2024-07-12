立院初審》租屋全面實價登錄 條文保留送協商

立法院內政委員會昨初審通過國民黨團及立委牛煦庭提出的「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案，主張租屋市場全面實價登錄，並增訂檢舉獎金機制，該案雖初審通過，但條文全數保留送協商。內政部長劉世芳列席備詢。（記者叢昌瑾攝）

〔記者李文馨／台北報導〕立法院內政委員會昨初審通過國民黨團及立委牛煦庭提出的「租賃住宅市場發展及管理條例」部分條文修正草案，主張租屋市場全面實價登錄，並增訂檢舉獎金機制，該案雖初審通過，但條文全數保留送協商。內政部長劉世芳表示，這對租賃雙方及整體租屋市場可能造成影響或衝擊；地政司長王成機也說，若強迫要代管業者實價登錄，恐引起業者反彈。

去識別化區域租金行情 6個月內整理公布

另，為促進租屋市場透明，王成機於會中承諾，針對租金補貼的資訊，內政部於六個月內會進行去識別化的統計分析，並公布不同區域、房型、屋源的資訊給社會大眾參考。

請繼續往下閱讀...

根據草案，「自行出租案件」將納入實價登錄範圍，未依期限登錄或登錄不實者，可處新台幣一萬元以上五萬元以下罰鍰；牛煦庭另主張租賃住宅服務業提供的租賃資訊，由地方政府逕行辦理實價登錄。

劉世芳表示，內政部二○二二年曾邀集廿二個地方政府開會研商此議題，考量租約屬私權契約，若驟然推動全面實價登錄，對租賃雙方及整體租屋市場恐造成衝擊。劉世芳說明，其中因房東出租成本增加，可能造成轉嫁、導致租金上漲，或因影響出租意願而減少租屋釋出，不利民眾租屋選擇；也可能面臨出租人規避申報登錄，但難以稽查落實執行，或是有心人不實登錄，影響資訊正確性。

王成機則說，過去與代管業者溝通時，由於租金在定型化契約中是選項，因此有少數業者拿不到房東及房客租金資訊，若強迫要實價登錄，恐引起業者反彈；他也補充，一般宅的代管契約並不多，預估一年約三、四千件。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法