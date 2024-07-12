美墨聯手 打擊中國鋼鋁洗產地

美國拜登政府十日宣布，將對繞道墨西哥向美國輸出的鋼鋁產品課徵關稅，以避免中國等國透過轉運規避美國的關稅。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國拜登政府十日宣布，將對繞道墨西哥向美國輸出的鋼鋁產品課徵關稅，以避免中國等國透過轉運規避美國的關稅。

根據美國與加拿大、墨西哥簽署的「美墨加協定」（USMCA），墨西哥的產品通常能免稅進入美國；但白宮經濟委員會主席布蘭納德（Lael Brainard）指出，透過墨西哥輸入美國的鋼鐵產品，必須是在墨西哥、美國或加拿大鎔鑄，才能符合免稅優惠，否則將課徵二十五％關稅。此外，在中國等國鎔鑄的鋁材，繞道墨西哥向美國輸入，也將課徵十％關稅。

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拜登與墨西哥總統羅培茲歐布拉多透過白宮發布的聲明指出：「（美墨）兩國將實施新政策，聯手防止規避鋼鋁關稅的行為，並強化北美鋼鋁供應鏈；美國海關和邊境管理局將要求進口商提供這些金屬的來源國分析證明，墨西哥則將要求進口商提供產品來源國的相關資訊。」

這是拜登政府防範中國過剩產能湧入美國的最新舉措。拜登五月中旬宣布，對中國電動車、鋰電池、太陽能板、醫療用品、半導體、鋼鋁產品、關鍵礦物等課徵與加徵關稅，當時就有官員憂心，中國可能繞道墨西哥將產品輸入美國。

布蘭納德表示：「這些行動能修補前朝政府未能解決的重大漏洞，中國這類國家利用這個漏洞，透過將產品繞道墨西哥運輸的方式來規避美國關稅；透過墨西哥進入美國市場的中國鋼鋁產品規避關稅，破壞了我們的投資，對賓州和俄亥俄州等地的美國工人造成損害。」

中國則指責美國實施保護主義，否認中國鋼鋁業產能過剩的說法。中國駐美大使館發言人劉鵬宇批評，產能過剩的說法，是打壓中國經濟的「政治工具」。

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