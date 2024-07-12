拒ECFA要脅 貿易署率石化業印度搶單

貿易署與外貿協會十日於印度孟買舉辦「台印度石化合作交流會議」，會場買主絡繹不絕。（貿協提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕因應中國石化產能過剩，且片面中止我石化產品ECFA（兩岸經濟合作架構協議）優惠關稅，經濟部積極協助業者開拓新市場。貿易署、外貿協會日前於孟買舉行「台印度石化合作交流會議」，包括台塑、長興材料、台灣出光及吉世科等業者參與，也吸引印度前三大石化公司HPCL、印度鋼鐵大咖Jindal等一二○家買主前來洽商。

貿協表示，印度產業策略由服務業轉向製造業，將帶動工業製造的石化需求，紡織、包裝及建材等輕工業的發展也將快速成長，石化原料需求看漲；貿易署長江文若說，台灣石化在全球有高度競爭力，印度若與台灣企業合作，將是雙贏局面。

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貿協指出，包括台塑化學品部、台麗朗部、聚丙烯部、聚烯部及塑膠部五個部門，還有亞洲大型合成樹脂生產商長興材料，以及在台生產接著劑的日商台灣出光、在台生產環氧樹脂的台灣吉世科等，都因應中國中止我石化產品ECFA優惠關稅而參加該場洽談會。

貿協表示，台塑在日前舉辦的新德里台灣形象展中已獲得印度精密儀器商下單其碳纖維原料，因台塑在印度享有高知名度，且聚烯純度高，詢問熱烈；此外，吉世科淨水用管膜可過濾工業廢水中的電質化成分與顏色，印度又恰好有意全面導入微淨水系統，未來商機看好。

但貿協提醒，因印度標準局發給進口石化產品認證速度較慢，且須親自前往工廠認證，算是印度產業保護政策下的「非關稅貿易障礙之一」。

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