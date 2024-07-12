瑞銀財富報告》台百萬美元富人增幅冠全球 中國墊底

台灣受益於人工智慧（AI）風潮，在晶片產業帶動下，2028年擁有百萬美元資產的富豪人數將增至115萬8239人。圖為台積電股價11日續創新高。（中央社）

晶片產業推升資產 2023～2028年台富豪增47％、達115.8萬人

〔編譯盧永山／綜合報導〕瑞銀近日發布「二○二四年全球財富報告」指出，在晶片產業帶動下，二○二八年台灣擁有百萬美元資產的富豪人數將比二○二三年大增四十七％，增幅居全球之冠，日本和南韓也有二十七％以上增幅，而中國僅增加八％、增幅墊底；至於荷蘭與英國的百萬美元富豪人數不增反減，分別減少四％與十七％。

報告說，在二○二二年全球財富減少三％後，二○二三年恢復成長，增幅達四．二％；預測到了二○二八年，全球五十六個市場中有五十二個市場，個人財富逾百萬美元的人數將會增加。

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其中，台灣受益於人工智慧（AI）風潮，在晶片產業帶動下，擁有百萬美元資產的富豪人數，將從二○二三年的七十八萬八七九九人，增至二○二八年的一一五萬八二三九人，增幅達四十七％。

增幅排第二至第十的依次是土耳其（四十三％）、哈薩克（三十七％）、印尼（三十二％）、日本（二十八％）、南韓（二十七％）、以色列（二十六％）、墨西哥（二十四％）、泰國（二十四％）、瑞典（二十二％）。

百萬美元富豪人數居全球之冠的美國，二○二八年富豪人數將比二○二三年增加十六％，達二五四二萬五七九二人；百萬美元富豪人數居全球第二的中國，則僅增加八％。

15年來 亞太財富成長177％最大

瑞銀表示，報告調查涵蓋全球五十六個市場，約占全球財富的九十二．二％，並指發布這項全球財富報告十五年來，亞太地區財富成長幅度最大、接近一七七％，其次為美洲的一四六％，歐非中東僅成長四十四％。

報告指出，英國百萬美元富豪人數減少十七％，主要是因為俄羅斯侵略烏克蘭後，英國對俄羅斯實施制裁，原本將資產存放在倫敦的許多俄羅斯富豪，紛紛將資產轉移到杜拜和新加坡等低稅天堂。

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