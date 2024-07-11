勞動部邀業者「喝咖啡」 外送員保第三責任險達共識

為敦促平台業者盡速為外送員投保「第三人責任險」，勞動部昨找相關平台業者「喝咖啡」（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕外送平台Uber Eats六月一日起已提供該平台外送員第三人責任險保障，但其他業者至今未有進展。勞動部職安署昨邀集五家須投保的平台業者「喝咖啡」，與業者達成「盡速提供保障」的共識；也要求業者應落實「外送作業安全衛生指引」，加強夏季酷熱及瞬間強降雨等外送作業安全防護。

據了解，昨日出席的平台業者包括優食台灣（Uber Eats）、富胖達（foodpanda）、小蜂鳥國際物流（Lalamove）、賽米資訊（Cutaway）、全球快遞，均是目前非僱傭關係、須提供外送員「第三人責任」保障的平台業者；職安署估計有投保需求的外送員總數逾十萬人。

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職安署指出，根據「外送作業安全衛生指引」，平台業者應為外送員投保「第三人責任保險」，今年五月保險局已核准外送員第三人責任保險新商品上市，明台產險也在五月與Uber Eats簽約，自六月一日起提供該平台外送員保障。

昨日會議中，除Uber Eats分享該公司外送員的保險現況，職安署也藉此了解各平台的進度。職安署指出，有平台業者向明台產險洽商投保，但因風險態樣不同，被要求提供更詳細的資料；也有外送業者正與其他產險公司洽商，但目前碎片式的商品設計與過去不同，雖各家業者進度有異，仍達成「盡速提供保障」的共識，保險局也允諾在產品審查過程給予協助。

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