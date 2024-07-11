Fed降息近了? 鮑爾：就業市場明顯降溫

Fed主席鮑爾週二表示，就業市場已有明顯降溫，高通膨不再是美國面對的唯一風險；其談話顯示Fed降息機率越來越高。（法新社）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾週二表示，美國經濟不再過熱，最新數據顯示，就業市場已從兩年前的極端狀況明顯降溫，從很多方面來看，正回到疫情大流行前的狀態。鮑爾的談話顯示，Fed降息的機率越來越高，即使他未明確訂出時間表。

鮑爾是在聯邦參議院銀行委員會的聽證會發表半年度貨幣政策報告，週三他將再前往聯邦眾議院金融服務委員會就貨幣政策提供證詞。

請繼續往下閱讀...

高通膨不再是美國面對唯一風險

鮑爾對參議員準備的證詞表示：「Fed意識到高通膨不再是我們面對的唯一風險，最新數據顯示，就業市場已從兩年前的極端狀況明顯降溫，這是最近幾次的就業數據出爐後，我才敢這麼說。」

鮑爾說，今年初美國在實現二％通膨目標缺乏進展，但最近幾個月的數據顯示已有小幅進展，更多好的數據將增加Fed對通膨持續朝二％邁進的信心。美國勞工統計局十一日將發布六月消費者物價指數（CPI）報告。

美國上週公布六月新增非農業就業人口二十．六萬人，雖然依舊強勁，但已呈逐月放緩趨勢，且六月失業率升至四．一％，創二○二一年十一月以來新高。

鮑爾表示，儘管六月失業率仍然很低，但鑒於過去兩年在降低通膨和降溫就業市場所取得的進展，高通膨不再是美國面對的唯一風險。

他指出，若政策利率長期過緊，可能過度削弱經濟活動和就業，進而破壞一段時間經濟成長。Fed自去年七月以來，一直將基準利率維持在五．二五％至五．五％之間。

Fed將在七月三十至三十一日舉行例行貨幣政策會議，鮑爾的談話加深市場期待，Fed可能在會後改變政策聲明，為九月降息開一扇大門，目前市場押注Fed九月降息的機率達七十％。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法