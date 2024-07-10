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中IPO撤單潮 證券業逾8千人丟頭路

2024/07/10 05:30

受到中國加強監管資本市場影響，今年迄今，Ａ股累計三一八家擬IPO企業終止審核。（路透）

今年A股IPO家數年減74％ 僅21家券商有承銷收入

〔編譯盧永山／綜合報導〕受到中國加強監管資本市場影響，Ａ股市場掀起IPO（首次公開募股）撤單潮，中國證券業遭到嚴重打擊，有超過八千名從業人員離職。

今年以來，中國證監會連續發布「提高上市公司品質」、「加強上市公司監管」、「加強證券公司和公募基金監管」和「加強證監會系統自身建設」等四項政策文件，在嚴格把關IPO的情況下，Ａ股市場掀起IPO撤單潮。

上海《第一財經》引述金融數據庫Wind的不完全統計，今年只有二十一家券商在IPO承銷保薦業務方面取得收入，而隨著擬上市企業大量撤回IPO，約五十二家保薦機構、六百多名保薦代表人「白忙了一場」。

Wind數據顯示，今年迄今，Ａ股僅四十六家公司IPO，年減七十四％；IPO募資總額三三八．三五六億人民幣（下同），年減八十四％；累計三一八家擬IPO企業終止審核，涉及五十二家保薦機構、六三六名保薦代表人。其中，又以中信證券IPO終止審核企業家數最多，達四十二家；而部分中小券商因保薦數量本身就較少，IPO撤單潮下，不僅完全沒有收入，連在審IPO也完全歸零。

最大券商中金 平均年薪減4成

《第一財經》指出，證券業與資本市場有密切關係，今年在資本市場下滑、IPO業務緊縮、券商業績承壓等情況下，證券業從業人員的降薪壓力有增無減。以最大券商中金公司為例，統計顯示，二○二○年該公司人均年薪高達一一六萬元，去年降至六十九．六八萬元，三年間大減四十六萬元，降幅高達四十％。

另，據金融數據庫Choice統計，今年以來已有超過八千人離開了證券業，截至八日為止，證券業從業人員總數為三十四．三八萬人。

針對Ａ股市場掀起IPO撤單潮，業內人士指出，這與中國證監會嚴格把關企業IPO有關，嚴審重罰財務造假、詐欺發行，並對違法違規、侵害投資人利益的行為嚴懲不貸；中國證監會也更新財報資料的關鍵節點，若企業近期業績不樂觀，也會主動撤回IPO申請資料。

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