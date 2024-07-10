盤勢分析》外資空單近3.5萬口 高檔震盪加劇

台股小漲21.93點，以23900.08點作收，收盤連續第5日創新高。（資料照）

台股續戰新高，昨日台積電（2330）一度衝上1055元新高價，帶動台股盤中登上24126點新高，但獲利了結賣壓隨即出籠，台股由新高急殺翻黑，一度下跌216點，高低震盪達519點，靠廣達（2382）、聯發科（2454）撐盤，加權指數終場小漲21.93點，以23900.08點作收，成交量約6099億元，收盤連續第5日創新高。

外資昨賣超157.18億元、投信買超48.85億元、自營商賣超85.77億元，三大法人合計賣超194.10億元；外資台指期淨空單增加5353口，累計外資台指期淨空單近3.5萬口。

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元大投顧表示，台股昨震盪劇烈，不過仍維持偏多格局，後續選股可關注基本面趨勢題材，包含6月營收成長、即將進入產業旺季的績優股，短線可留意蘋概股及重電、線纜與綠能類股。

群益期貨指出，昨整體籌碼面保守，不過電子類股在支撐之上、大型股仍強，整體盤勢仍偏正面；元富期貨則認為，台股站穩所有均線之上，盤勢多頭格局不變，短線震盪後有機會再上攻。（記者歐宇祥）

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