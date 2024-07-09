就業金卡核發破萬張 賴：續擴大全球攬才

總統賴清德（中）昨上午在總統府頒發就業金卡給日商樂天集團資安長福本佳成（左1）、Digital SelfLabs LLC（數位自我實驗室有限責任公司）創辦人鄭雯文（左2）、東亞超級聯賽商務總監馬富生（右2）、台灣美光科技董事長盧東暉（右1）。（中央社）

善用國際經驗 提升台灣競爭力

〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德昨頒發就業金卡暨接見優秀持卡人時表示，「就業金卡」的核發已創突破一萬張的里程碑，台灣將持續營造友善國際人才的生活環境，同時擴大全球攬才，善用國際經驗建設台灣。

賴清德指出，他二○一七年九月接任行政院長後展開「產業之旅」聽取建言，體認積極延攬國際人才、協助企業布局全球的重要性；因此在他閣揆任內實施「外國專業人才延攬及僱用法」，並推出「就業金卡」，鬆綁就業、居留、依親、教育、就醫、稅賦減免等，當時他也頒發首張就業金卡給YouTube創辦人陳士駿。

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賴清德昨則頒發就業金卡予日商樂天集團資安長福本佳成、Digital Self Labs LLC（數位自我實驗室有限責任公司）創辦人鄭雯文、東亞超級聯賽商務總監馬富生及台灣美光科技董事長盧東暉等人。

其中，福本佳成有超過二十年網路突發事件處理經驗，去年底曾受邀來台擔任「台灣駭客嘉年華」講者，分享預防及打擊網路犯罪做法；鄭雯文是加密創新委員會全球Web3策略負責人，也是橫跨人工智慧、金融科技、開放資料等領域的專家，今年受邀在台大和政大擔任暑期課程客座教授，教授金融科技法。

馬富生曾在NBA任職十二年，擔任過NBA台灣地區總經理、NBA亞洲贊助負責人等，從事體育產業工作二十多年；盧東暉是台灣美光董事長，也是台灣女婿，在半導體產業跨國協作逾二十年。

賴清德表示，全球智慧化時代已經來臨，相信世界的挑戰就是台灣的機會，歡迎世界各國人才來台灣一起打拚，讓台灣不僅提升國際競爭力，也成為國際人才夢想工作和生活的優質國家。

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