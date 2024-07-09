三星罷工3天 衝擊8吋晶圓生產

三星電子旗下最大工會「全國三星電子工會」（NSEU）昨展開為期三天大罷工。（歐新社）

數千名工會成員參與 昨上午產線「已出問題」

〔編譯魏國金／綜合報導〕三星電子旗下最大工會「全國三星電子工會」（NSEU）昨展開為期三天大罷工，六五四○位工會成員參與，要求加薪與採用公平的獎金標準。工會指出，半導體生產將因罷工中斷，損失可能集中於八吋晶圓的生產。

《日經新聞》報導，NSEU領導人指出，隨著數千名成員加入首日罷工，八吋晶圓的產線當日早上「已出問題」。

請繼續往下閱讀...

三星電子表示，目前業務沒有受到影響。八吋晶圓用於生產從傳統的動態隨機存取記憶體（DRAM）到代工晶片生產等範圍廣泛的產品與應用。

NSEU表示，參與罷工成員中涉及半導體設備、製造、研發職務者就有五二一一人。NSEU副主席李賢國（音譯）說：「由於許多設施管理和維護工程師參與罷工，只要一個輪班缺席，生產中斷是不可避免的。」

韓國《朝鮮日報》報導，參與首日罷工的NSEU成員占三星半導體生產部門七萬員工的九．三％。業界人士認為，儘管三星力求以替代人力防止生產中斷，但鑑於罷工規模，衝擊不可避免。

該罷工的時機正值三星在發展先進人工智慧（AI）晶片或高寬頻記憶體（HBM）晶片急起直追之際。規模較小的在地對手SK海力士透過向美國AI晶片巨頭輝達供應其HBM晶片，而在市場上取得領先。

若勞資談判無進展 15日續罷工5天

韓聯社指出，今年一月，三星展開勞資薪資談判，但未能縮小分歧，五月底NSEU宣布舉行罷工，如果後續勞資談判未取得進展，NSEU計畫從十五日起舉行為期五天的第二次罷工。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法