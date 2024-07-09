晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

三星罷工3天 衝擊8吋晶圓生產

2024/07/09 05:30

三星電子旗下最大工會「全國三星電子工會」（NSEU）昨展開為期三天大罷工。（歐新社）

數千名工會成員參與 昨上午產線「已出問題」

〔編譯魏國金／綜合報導〕三星電子旗下最大工會「全國三星電子工會」（NSEU）昨展開為期三天大罷工，六五四○位工會成員參與，要求加薪與採用公平的獎金標準。工會指出，半導體生產將因罷工中斷，損失可能集中於八吋晶圓的生產。

《日經新聞》報導，NSEU領導人指出，隨著數千名成員加入首日罷工，八吋晶圓的產線當日早上「已出問題」。

三星電子表示，目前業務沒有受到影響。八吋晶圓用於生產從傳統的動態隨機存取記憶體（DRAM）到代工晶片生產等範圍廣泛的產品與應用。

NSEU表示，參與罷工成員中涉及半導體設備、製造、研發職務者就有五二一一人。NSEU副主席李賢國（音譯）說：「由於許多設施管理和維護工程師參與罷工，只要一個輪班缺席，生產中斷是不可避免的。」

韓國《朝鮮日報》報導，參與首日罷工的NSEU成員占三星半導體生產部門七萬員工的九．三％。業界人士認為，儘管三星力求以替代人力防止生產中斷，但鑑於罷工規模，衝擊不可避免。

該罷工的時機正值三星在發展先進人工智慧（AI）晶片或高寬頻記憶體（HBM）晶片急起直追之際。規模較小的在地對手SK海力士透過向美國AI晶片巨頭輝達供應其HBM晶片，而在市場上取得領先。

若勞資談判無進展 15日續罷工5天

韓聯社指出，今年一月，三星展開勞資薪資談判，但未能縮小分歧，五月底NSEU宣布舉行罷工，如果後續勞資談判未取得進展，NSEU計畫從十五日起舉行為期五天的第二次罷工。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。
今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財